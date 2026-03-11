SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz/ Două rezoluții diferite la ONU cu privire la Iran. Live text

IDF a publicat imagini care arată atacuri aeriene asupra soldaților iranieni care se pregăteau să lanseze drone asupra Israelului din vestul Iranului în această săptămână.

Potrivit armatei, soldații iranieni au fost identificați luni la un loc de lansare a dronelor. La scurt timp după aceea, o dronă a Forțelor Aeriene Israeliene a lovit și a ucis mai mulți dintre ei, cu câteva minute înainte ca aceștia să poată ataca Israelul, spune IDF.

Armata spune că „continuă să opereze non-stop pentru a distruge infrastructura și a elimina personalul din cadrul sistemelor de rachete balistice și vehicule aeriene fără pilot din vestul Iranului, pentru a reduce, pe cât posibil, raza de acțiune a focului către teritoriul israelian”.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan condamnă antisemitismul și islamofobia în declarațiile sale de la o cină interconfesională de iftar din Ankara. „În ultimii ani, escaladarea islamofobiei amenință în mod deschis atât poporul nostru, cât și cultura conviețuirii”, spune Erdgogan.

„Nu avem nicio toleranță pentru structurile întunecate precum ISIS, care bombardează moschei, biserici, sinagogi fără discriminare și nu arată niciun respect nici măcar pentru lăcașurile de cult”, adaugă el.

„Așa cum islamofobia este o crimă împotriva umanității, antisemitismul este, de asemenea, o crimă. Este un rău care nu poate fi considerat rezonabil sau legitim”, spune liderul turc, care a fost un critic important al Israelului în timpul războiului din Gaza cu teroriștii Hamas.

Forțele americane au scufundat marți mai multe nave iraniene, inclusiv 16 nave puitoare de mine, în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit Comandamentului Central al SUA, pe fondul unor rapoarte conform cărora Teheranul încerca să mineze calea navigabilă esențială pentru aprovizionarea cu energie globală.

Anunțul SUA a urmat unei postări a președintelui Donald Trump, care spunea că, dacă Iranul ar fi plasat mine în Strâmtoare, „vrem să fie îndepărtate IMEDIAT!”.

„Dacă, din orice motiv, ar fi plasate mine și nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaivăzut până acum. Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce s-ar fi putut plasa, va fi un pas uriaș în direcția corectă!”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

Președintele SUA a susținut ulterior că 10 nave de mine inactive au fost scufundate și că „urmează să mai apară și altele”.

Coreea de Nord, condusă de al treilea lider din dinastia comunistă Kim, a anunțat că respectă alegerea Iranului cu privire la noul său lider suprem, în persoana lui Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ali Khamenei, a relatat miercuri presa de stat, acuzând în acelaşi timp Statele Unite şi Israelul că subminează pacea regională.

„În ceea ce priveşte recentul anunţ oficial conform căruia Adunarea Experţilor din Iran l-a ales pe noul lider al Revoluţiei Islamice, respectăm dreptul şi alegerea poporului iranian de a-şi alege liderul suprem”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, citat de agenţia oficială de ştiri KCNA.

O navă container a fost avariată de un proiectil necunoscut în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui anunţ al Organizaţiei Maritime şi de Transport Britanice (UKMTO).

Nava se alfa la 25 de mile marine (46 km) nord-vest de Emirate, foarte aproape de Strâmtoarea Ormuz, când a fost lovită.

Nu au existat victime, iar echipajul este în siguranţă, a adăugat UKMTO, iar amploarea pagubelor este în curs de evaluare.

A unsprezecea zi de război în Iran a continuat cu lovituri ample de ambele părți, precum și cu noi confruntări între armata din Israel și gruparea teroristă Hezbollah din Liban. Iar la ONU vor fi dicutate două rezoluții diferite ale Consiliului de Securitate.

Iranul a lansat trei valuri de atacuri împotriva unor ținte israeliene și americane din Orientul Mijlociu, în cursul nopții. Mass-media de stat iraniană a declarat că atacul ar fi fost „cel mai intens și mai puternic” de la începutul conflictului, potrivit BBC.

Israelul spune că a identificat rachete lansate din Iran, dar ulterior a adăugat că este sigur pentru cetățeni să părăsească adăposturile. Arabia Saudită a declarat că a interceptat și distrus două drone care se îndreptau spre un câmp petrolier.

Sirenele au sunat și în Bahrain, care găzduiește sediul Flotei a Cincea a Marinei SUA.

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite urmează să voteze miercuri proiectele de rezoluții privind războiul din Iran și impactul acestuia în regiune. Prima măsură - propusă de țările din Golf - condamnă atacurile Iranului asupra acestora și a Iordaniei.

Rusia - aliatul Iranului în Consiliul de Securitate - a introdus un proiect concurent. Fără a numi Iranul, Israelul sau SUA, textul condamnă toate atacurile împotriva civililor și îndeamnă toate părțile să înceteze luptele și să revină la negocieri. Este prima acțiune luată în considerare de consiliu de când a ținut o reuniune de urgență la scurt timp după izbucnirea conflictului.

Adresându-se membrilor, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că atacurile aeriene israeliano-americane asupra Iranului și atacurile de represalii ale Iranului asupra țărilor din regiune au fost o încălcare a cartei ONU. Ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a criticat țările din Golf - acuzându-le că încearcă să inverseze rolurile de agresor și victimă prin ceea ce a numit un text părtinitor și motivat politic.

Proiectul are acum peste 90 de sponsori - inclusiv Marea Britanie. Cere încetarea imediată a tuturor atacurilor și amenințărilor Iranului împotriva celor șase țări din Golf și a Iordaniei, inclusiv prin intermediul unor intermediari. De asemenea, condamnă orice acțiuni sau amenințări ale Teheranului care ar închide sau ar interfera cu navigația internațională prin strâmtoarea crucială Hormuz.