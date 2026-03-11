Motivul pentru care TVR nu a negociat cu Antena 1 drepturile de televizare ale CM din 2026

Antena 1 a vrut să sublicențieze către TVR drepturile de televizare ale meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026, însă televiziunea publică nu a dorit să intre în negocieri cu postul care a plătit 40 de milioane de euro pentru difuzarea competiției. Ulterior, a apărut explicația refuzului: TVR riscă să își întrerupă activitatea după o perioadă de 70 de ani.

Antena 1 a cumpărat drepturile de televizare pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026 pentru aproximativ 40 de milioane de euro. Ulterior, postul a încercat să le sublicențieze către TVR pentru opt milioane de euro, însă televiziunea publică a refuzat încă de la început să intre în negocieri.

La începutul acestei săptămâni, la Palatul Parlamentului a avut loc o întâlnire de lucru între Adriana Săftoiu, președinte-director general al SRTv, însoțită de membri ai Consiliului de Administrație, și Gheorghe-Ioan Bota, președintele Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului României.

Discuțiile au vizat mai multe amendamente propuse de conducerea Televiziunii Române la proiectul de buget al instituției, pentru suplimentarea finanțării în 2026. Scopul îl reprezintă realizarea unor investiții considerate necesare pentru asigurarea continuității emisiei și îndeplinirea misiunii publice a televiziunii.

TVR are nevoie urgentă de investiții pentru înlocuirea infrastructurii Direcției Știri și Sport, care a ajuns la pragul de uzură tehnologică. Dacă această intervenție nu va avea loc rapid, SRTv riscă să întrerupă producția și difuzarea programelor de știri, precum și emisia serviciului public de televiziune.

„Propunerea Antenei nu e fezabilă. Noi nu avem bugetul pe 2026, deci nu poți risca să-ți asumi niciun fel de parteneriat. Avem alte priorități”, a spus Adriana Săftoiu, pentru Golazo.ro.