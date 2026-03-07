Negocieri intense în culisele televiziunii publice. Se pregătește reîntoarcerea unui format cândva de succes

Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii „Starea Nației”, poartă negocieri cu TVR1 pentru o posibilă revenire pe micile ecrane. În urmă cu opt ani, el a fost dat afară de conducerea de atunci, în urma unor dezvăluiri, potrivit Pagina de Media.

Potrivit sursei menționate anterior, Comitetul director al TVR a aprobat deja „începerea negocierilor dintre SRTv şi Asociaţia Starea Naţiei, în vederea încheierii unui contract”.

Emisiunea ar putea reveni la TVR1 după opt ani de absență, iar conducerea televiziunii a stabilit și componența comisiei care va negocia cu realizatorul Dragoș Pătraru. „Starea Nației” ar urma să fie difuzată o dată pe săptămână.

În urmă cu câteva săptămâni, realizatorul spunea, într-un live, că ar dori să ofere TVR o emisiune săptămânală, gratuit. „Nu cred că ar accepta nici aşa”, afirma el, ironic.

În urmă cu opt ani, conducerea Televiziunii Române a decis să scoată de pe post emisiunea „Starea Naţiei”, realizată de Dragoş Pătraru, potrivit unei notificări transmise jurnalistului şi semnate de directoarea instituţiei de atunci, Doina Gradea.

Decizia a venit după scandalul provocat de înregistrările audio făcute publice de Dragoş Pătraru, în care apare modul în care Doina Gradea vede meseria de jurnalist.

În aceste înregistrări, Doina Gradea spunea despre o reporteriţă a postului public că are „un cap de porc“, după ce aceasta i-a adresat insistent o întrebare Gabrielei Firea. De asemenea, despre jurnaliştii de la Ştiri afirma că sunt „hateri de profesie“, deoarece sunt critici la adresa Guvernului.

Într-o ediţie din iunie 2018, Dragoş Pătraru afirma: „Ordinul pe unitate este clar… Starea naţiei, afară de pe postul naţional”. În acelaşi an, conducerea TVR a decis denunţarea unilaterală a contractului cu jurnalistul şi scoaterea emisiunii „Starea Naţiei” din grilă, hotărârea fiind luată de Comitetul Director al instituţiei.

După rezilierea contractului, cazul a ajuns în instanţă. În septembrie 2019, Tribunalul Bucureşti a stabilit că decizia TVR a fost abuzivă şi a obligat televiziunea publică să plătească aproximativ 30.000 de euro penalităţi. Ulterior, Curtea de Apel a respins apelul TVR şi a confirmat culpa instituţiei.