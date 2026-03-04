Monden

Cum arată noul proiect TV al Denisei Rifai, de la Antena. Detalii din culise

Cum arată noul proiect TV al Denisei Rifai, de la Antena. Detalii din culiseSursa foto: EVZ / Răzvan Vălcăneanțu
Pregătirile pentru noul proiect televizat al lui Denise Rifai sunt aproape gata, iar emisiunea promite să aducă un suflu proaspăt în grila Antenelor. După plecarea de la Kanal D, prezentatoarea își reinventează parcursul profesional și se pregătește să fie din nou în centrul atenției publicului, potrivit Cancan.

Cum va arăta noua emisiune a lui Denise Rifai

De mai multe luni, echipa televiziunii a purtat negocieri și a lucrat la structura emisiunii, care va prezenta telespectatorilor o Denise Rifai diferită de cea obișnuită.

Conform informațiilor, conceptul are inspirație internațională, fiind adaptat după stilul „The Daily Show”, și îmbină comentariu inteligent, analiză și un strop de satiră, într-un ton relaxat și accesibil. Nu este vorba despre un show de umor clasic, ci despre un produs menit să capteze atenția și să mențină publicul fidel.

Denise Rifai

Denise Rifai. Sursă foto: Antena 1

Filmările au început

Filmările pentru noua emisiune au început deja, semnalând progresul rapid al proiectului. Denise Rifai va aborda un stil mai lejer și mai spectaculos, fără a renunța însă la profesionalismul și rigoarea pentru care este cunoscută. Noul show reprezintă o repoziționare strategică a imaginii sale, oferind un echilibru între divertisment și conținut de calitate, care să atragă telespectatori din toate categoriile de vârstă.

A murit Annabel Schofield, celebra actriță din serialul „Dallas”. Avea doar 62 de ani
Autorul atacului din Austin, un senegalez islamist radical, anticreștin și antisemit. Ce legătură are cu războiul din Iran
Televiziuni

Sursa foto: Dreamstime.com

Când se va difuza

Emisiunea va fi difuzată între orele 17:00 și 19:00, un interval-cheie în competiția pentru audiență cu Kanal D și Pro TV. Alegerea acestei ferestre orare subliniază încrederea Antenelor în potențialul proiectului și ambiția de a domina segmentul de seară.

Echipa de producție este condusă de Emilia Vlad, considerată una dintre cele mai apreciate producătoare din România, ceea ce adaugă greutate și profesionalism show-ului.

Formatul internațional și abordarea fresh a lui Denise Rifai vor oferi telespectatorilor o combinație de divertisment inteligent și comentariu relevant, iar emisiunea promite să devină un reper în grila postului. Momentan, prezentatoarea nu a oferit informații despre noul proiect.

3
