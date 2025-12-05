Denise Rifai, cucerită de un manelist: Mi-am schimbat părerea despre el

Denise Rifai a trăit o experiență surprinzătoare în ediția recentă a emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D, avându-l ca invitat special pe Nicolae Guță. Prezentatoarea a mărturisit că a fost profund impresionată atât de vocea artistului, cât și de parcursul său de viață.

„Emisiunea cu Nicolae Guță a fost, pentru mine, o nouă lecție de viață. Din nou mi-am dat seama cât de mult iubesc să fac emisiunea asta. În primul rând, omul acesta are o voce extraordinară. Rămâi fără cuvinte când cântă, la rece, o doină, când îi auzi modulațiile din voce. Este talent pur!”, a declarat Denise Rifai, evidențiind intensitatea momentelor petrecute în platou.

Surpriza pentru prezentatoare nu a venit doar din muzica lui Guță. Ea a spus că și-a schimbat complet părerea despre manelist după această emisiune.

„Nu doar muzica m-a impresionat, ci și felul în care și-a construit viața, prin experiențele pe care le-a avut și cum s-a autoeducat. Eu mi-am schimbat părerea despre el și cred că, odată cu mine, toți cei care l-au văzut și nu-l apreciau înainte, au avut aceeași surpriză”, a explicat Rifai.

Impactul ediției s-a resimțit și în audiență, vedeta remarcând interesul crescut al publicului: „A fost o ediție foarte vizionată! Deci, da, încă am surprize extraordinare”.

Denise Rifai a spus că a avut și invitați care au mințit în emisiune, sperând ca telespectatorii să nu observe. „La polul opus lui Nicolae Guță sunt și oameni care vin și încearcă să aștearnă o anumită imagine pe care vor ca telespectatorii să o aibă despre ei. Chestie care nu are cum să le iasă. Camera nu poți să o minți, pe mine nu poți să mă minți, și cei de acasă se prind.”

Prezentatoarea a povestit și despre percepția publicului asupra ei, explicând de ce este considerată „dură”: „Am învățat să fiu diplomată. De multe ori sunt percepută ca o tipă dură, pentru că la mine contează mai mult fondul decât forma. Dacă fondul e corect, orice se poate îmbunătăți. Dar când ai curajul să spui adevărul, ăsta care doare și ustură, e o problemă. Ești considerată dură. Ori eu nu sunt dură, sunt doar corectă!”, a spus ea pentru Viva.