Nicolae Guță despre consumul de droguri: Nu poți să ascunzi acest lucru, iese la suprafață

Nicolae Guță a vorbit într-o emisiune televizată despre consumul de droguri, mai ales că de-a lungul anilor a fost acuzat în acest sens. Manelistul a spus clar și răspicat dacă a consumat substanțe interzise.

De-a lungul carierei sale, manelistul a fost acuzat de către fostele iubite că este consumator de droguri. Acesta a explicat la o emisiune televizată care este de fapt adevărul.

”Nu poți să ascunzi acest lucru, mai târziu sau mai devreme iese la suprafață. Nu poți să minți sau să te ascunzi legat de acest lucru. Ori dacă eu făceam acest lucru astăzi poate ar fi fost nu știu câți oameni să-mi spună că sunt mincinos. Cât despre băutură nu pot să spun că n-am mai băut un păhărel”, a explicat cântărețul.

De asemenea, manelistul a spus și care este motivul consumului de alcool. ”Până la urmă asta este. Ca să întreții o petrecere nu poți să vii posomorât tu ca lăutar nu ai voie să vii supărat, necăjit, cu probleme, trebuie să fii tot timpul cel care dă tonul la distracție.

Tu ești cel care întreține distracția, prin modul tău de a fi, prin modul în care te exteriorizezi. Tu ești cel care creezi bună dispoziție. Au fost situații în care m-am și îmbătat, cu prieteni, cu oameni apropiați mie, care îmi sunt mie dragi. Un șpriț, nu dau înapoi”, a mai spus el.

Chiar și așa, spune că s-a lăsat de alcool. ”Doar că de o bucată de vreme, un an de zile, chiar cu desăvârșire nu am mai băut. Am încercat să mă droghez, ca să nu mor prost. Doar că am auzit că ești mai tare, că ești mai viril.

Pe chestia asta am fost și muieri. Am simțit că-mi zboară vena de la cap și am zis că e ultima mea zi, am zis că nu sunt pentru mine aceste lucruri. Și nu doresc nimănui nici măcar să încerce. Doar închipuirea omului, că dacă îi spui ce-ți face”, a conchis Guță.