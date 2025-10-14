Monden

Nicolae Guță îi face toate poftele soției. Banii nu sunt o problemă

Nicolae Guță îi face toate poftele soției. Banii nu sunt o problemă
Nicolae Guță și soția sa, Cristina, formează un cuplu de opt ani. Cei doi sunt părinții a doi băieți și, deși manelistul preferă să stea departe de atenția excesivă, familia sa este o sursă constantă de mândrie pentru el.

Soția lui Nicolae Guță a primit ceas Rolex

Cristina a atras recent atenția publicului după ce a purtat un ceas de lux, care a stârnit comentarii atât pentru designul spectaculos, cât și pentru prețul impresionant. Este vorba despre modelul Rolex Rainbow Daytona, al cărui preț pornește de la 375.000 de euro și poate ajunge până la 500.000 de euro, în funcție de varianta aleasă.

Sursa foto TikTok

Ceasul este realizat din aur de 18 karate și este decorat cu diamante, fiind disponibil în aur alb, galben și roz. Unele modele similare pot atinge și 600.000 de euro, în timp ce variantele din oțel inoxidabil costă în jur de 26.000 de euro.

Pe lângă ceas, fanii au observat și un inel cu safir verde purtat de Cristina, care completează eleganța accesoriilor sale.

Manelistul îi face toate poftele

În trecut, manelistul a explicat că îi face toate poftele soției sale și că gesturile sale nu sunt legate de bani, ci de aprecierea și respectul pe care le are pentru Cristina.

Sursa foto: TikTok

„La cât e de frumoasă femeia asta, femeia asta putea să aibă... Dacă era pentru bani, puteam să pun o cifră și de acolo câte zerouri vrea ea, dar femeia a înțeles altceva lângă mine. Pace, liniște, mie nici nu-mi auzi gura, nici nu știi că sunt lângă tine, pentru că eu am văzut ce înseamnă”, a declarat Guță într-un live pe TikTok.

Nicolae Guță are 12 copii

Cristina și Nicolae Guță se bucură de o căsnicie armonioasă și acordă prioritate familiei lor. Manelistul are în total 12 copii, iar relațiile cu fiecare dintre ei au trecut prin momente complexe. În trecut, o fostă parteneră l-a acuzat că nu s-a implicat suficient în creșterea fiicei lor, dar Guță și-a construit, în prezent, un echilibru între viața profesională și responsabilitățile familiale.

