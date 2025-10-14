Scandalul dintre Lele și Jador continuă: Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui

Robert Lele a devenit ținta criticilor după ce, provocat într-o emisiune TV, a spus că nu îl suportă pe Jador și că nu are „niciun respect” pentru el. Jador s-a arătat surprins și iritat de atacul colegului său de breaslă, sugerând că totul ar fi doar o strategie de imagine.

„Sunt oameni răi, prea mulți oameni răi. Mă refer și la Lele și la alții care au ceva de comentat la adresa mea. Cred că locuiesc cu chirie în capul meu și nu le-am plătit”, a spus manelistul.

Potrivit acestuia, între el și Robert Lele nu a existat nici măcar o întâlnire. „Nu am stat vreodată la aceeași masă și nu ne-am văzut la niciun eveniment”, a precizat cântărețul.

Jador a subliniat și diferențele profesionale dintre ei, afirmând că activează în „ligă diferită” și că el cântă doar alături de artiști consacrați precum Florin Salam, Tzancă Uraganu sau Bogdan de la Ploiești.

„Dacă lui nu îi place de mine, e fix problema lui. Noi nu ne cunoaștem și nici nu ne-am intersectat vreodată. Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui! Nu are cum”, a spus ferm Jador, punând capăt speculațiilor privind o rivalitate reală.

După apariția declarațiilor lui Lele, o parte dintre fanii celor doi au speculat că antipatia ar putea avea legătură cu Andra Voloș, actuala parteneră a lui Robert Lele, și cu fostul ei iubit, Bogdan Mocanu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Jador. Manelistul a clarificat însă că nu există nicio legătură între prietenia cu Mocanu și conflictul iscat.

„Eu nu sunt Bogdan. El e cu treaba lui, eu cu a mea. Este prietenul meu, dar nu respirăm același aer. Fiecare are viața lui. Pe mine nu mă interesează conflictele dintre ei”, a explicat Jador, respingând ideea unei răzbunări indirecte.

Jador a mai spus că este conștient că notorietatea lui îi poate deranja pe unii colegi de scenă. Cântărețul a declarat că nu caută validarea altora și că preferă să vorbească prin muncă, nu prin scandaluri.

„Nu știu dacă deranjează succesul meu, dar eu nu mă laud. Lucrurile materiale din viața mea le-am obținut prin muncă și sacrificii”, a declarat artistul.

În ultima perioadă, cântărețul a atras atenția și prin achizițiile sale de lux. El și-a cumpărat recent un Rolls-Royce Ghost, în valoare de aproximativ jumătate de milion de euro. Acesta a spus că nu a făcut investiția pentru a epata, ci ca o recompensă personală pentru anii de efort și nopți pierdute la concerte.

„Mi-am făcut cadou Rolls-Royce-ul acesta, este un rezultat al muncii mele. Am avut concerte în diaspora, am muncit enorm. Mi-au sărit toți în cap, dar nu știu care e faza. Eu am muncit, nu mi-a dat nimeni nimic”, a spus el, adăugând că nu a personalizat mașina pentru că „îi place exact așa cum este”.

Pe lângă luxul pe patru roți, Jador a investit și în imobiliare. A cumpărat un teren de 5.000 de metri pătrați la Snagov, unde plănuiește să construiască o casă modernă. În zonă, metrul pătrat se vinde cu circa 300 de euro, însă pentru un artist al cărui onorariu variază între 10.000 și 25.000 de euro per eveniment, investiția nu pare deloc o problemă.

Dincolo de controverse, Jador a spus că viața de familie este cea care îl echilibrează. El trăiește alături de Oana Ciocan și de băiețelul lor, iar momentele petrecute împreună îl ajută să uite de tensiunile din lumea artistică.

„Viața de tătic este și grea, și frumoasă. Îmi place să petrec mult timp cu băiețelul meu”, a spus cântărețul, care promite că va lansa în curând piese inspirate din propria experiență.

Jador a spus că în încheiere că este decis să ignore zvonurile și atacurile din jurul său. Acesta a afirmat că preferă să rămână concentrat pe carieră și pe familie. „Câinii latră, ursul merge. Eu îmi văd de viața mea și de familia mea”, a conchis manelistul pentru Cancan.