Scandal în lumea manelelor. Lele, atac în direct la adresa lui Jador
- Emma Cristescu
- 13 octombrie 2025, 10:59
Lele a fost invitat de Cătălin Măruță la provocarea „Sosurile picante” și a spus că Jador este singurul manelist pe care nu îl suportă. El a declarat că nici măcar nu se preface că-l place.
„Pe Jador. Poți să citești cu voce tare. Nu mă prefac că-l suport. Pur și simplu nu îmi place de el”, a spus manelistul despre colegul de breaslă.
Jador, mesaj pentru Lele
La scurt timp, Jador a spus că nu îl interesează că Lele nu îl suportă și că își vede de drumul lui. Acesta a mai afirmat că nu înțelege ce are soțul Andrei Voloș cu el, dar că va continua să ofere iubire și respect tuturor.
„Că nu mă place e perfect în regulă. Nu suntem obligați să rezonăm. Dar reacția rapidă, spontană, de a se gândi la numele meu spune ceva: am locuit fără chirie undeva în mintea lui. De ce? doar el știe.
Eu îmi văd de drumul meu, cu aceeași educație primită de acasă, să am respect, să nu port invidie și să rămân cu inima curată. Dumnezeu știe că tot ce fac vine cu inimă, fără ură. Nu toată lumea trebuie să mă placă, dar eu, în schimb, ofer iubire și respect pentru că asta îmi doresc și eu înapoi”, a spus Jador pe Facebook.
Isterie pe rețelele de socializare
Unii fani consideră că rivalitatea dintre cei doi a pornit din cauza lui Bogdan Mocanu. Bogdan a format un cuplu cu Andra Voloș, actuala soție a lui Lele, și este foarte bun prieten cu Jador. Alții sunt de părere că manelistul nu suportă că Jador are mai mult succes ca el. Aceștia i-au transmis lui Lele să nu uite de unde a plecat și să nu mai fie răutăcios cu colegii de breaslă.
Ce spun fanii de scandalul dintre Lele și Jador
„Nu-l suportă pe Jador că e prieten cu Bogdan Mocanu”, a spus un internaut pe TikTok. „Un arogant Lele, a uitat de unde a plecat”, a spus altul. „Eu cred că nu îți place succesul lui Jador. Nu uita că Jador a marcat la poarta soției tale”, a scris alt internaut. „Invidia este mare. Toată generația lui Jador a șifonat-o pe Andra Voloș. Nu vei ajunge ca jador niciodată”, „Ce are Lele acum a avut Jador înainte, nu vorbim despre muzică”.
