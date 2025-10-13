Scandal în lumea manelelor. Lele, atac în direct la adresa lui Jador

Lele a fost invitat de Cătălin Măruță la provocarea „Sosurile picante” și a spus că Jador este singurul manelist pe care nu îl suportă. El a declarat că nici măcar nu se preface că-l place.

„Pe Jador. Poți să citești cu voce tare. Nu mă prefac că-l suport. Pur și simplu nu îmi place de el”, a spus manelistul despre colegul de breaslă.

La scurt timp, Jador a spus că nu îl interesează că Lele nu îl suportă și că își vede de drumul lui. Acesta a mai afirmat că nu înțelege ce are soțul Andrei Voloș cu el, dar că va continua să ofere iubire și respect tuturor.

Eu îmi văd de drumul meu, cu aceeași educație primită de acasă, să am respect, să nu port invidie și să rămân cu inima curată. Dumnezeu știe că tot ce fac vine cu inimă, fără ură. Nu toată lumea trebuie să mă placă, dar eu, în schimb, ofer iubire și respect pentru că asta îmi doresc și eu înapoi”, a spus Jador pe Facebook.

Unii fani consideră că rivalitatea dintre cei doi a pornit din cauza lui Bogdan Mocanu. Bogdan a format un cuplu cu Andra Voloș, actuala soție a lui Lele, și este foarte bun prieten cu Jador. Alții sunt de părere că manelistul nu suportă că Jador are mai mult succes ca el. Aceștia i-au transmis lui Lele să nu uite de unde a plecat și să nu mai fie răutăcios cu colegii de breaslă.