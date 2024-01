Andra Volos este bolnavă. Iubita lui Lele a ajuns pe perfuzii: Ce virus mai e și ăsta

Andra Volos, iubita lui Lele, a contactat virusul care circulă în această perioadă peste tot. Aceasta mărturisit că în această perioadă se simte rău, ba chiar a ajuns la perfuzii. Pe de altă parte spune că se bucură mult că fetiţa ei nu a luat virusul de la ea.

Deși se tratează acasă, Andra este nevoită stea la perfuzii. Astfel că, pentru câteva zile, din dorința de a o proteja, stă departe de fiica sa Kim. Fetiţa a venit pe lume în luna noiembrie a anului trecut.

Andra Volos: Ce virus mai e și ăsta

Andra Volos se mulțumește să-și vadă fetiţa pe video, în timp ce bunica are grijă de ea. Chiar dacă îi este dor, nu vrea că cea mică să ia la rândul său virusul, mai ales că simptomele nu sunt deloc ușoare.

Andra Volos este bolnavă. Sursa foto: Facebook

Andra Volos a postat pe social media o fotografie în care se vede că este pe perfuzii. Vedeta nu a scăpat de virusul sezonier și se confruntă cu diferite simptome.

Chiar dacă este nevoită să stea departe de fiica ei, iubita lui Lele vorbește non-stop la telefon cu cea mică. Kim Nicole se află momentan în grija bunicii, pentru a nu se îmbolnăvi și ea.

„Mami pe perfuzii acasă… Pe FaceTime toată ziua cu bebelina mea. Febră mare, tuse seacă, dureri de cap, dureri musculare, ce virus mai e și ăsta? Mulțumim mamaie că ești alături de noi la fiecare pas! Te iubim! Mulțumesc Bunului Dumnezeu că fetița este bine, în siguranță 2/ 3 zile, până mami se face bine ”, a postat vedeta.

Cântărețul de manele a dezvăluit că mama sa e cea care îi ajută cu cea mică. De asemenea, recunoaşte că le este greu.

„De două luni de zile a venit Kim. Nu prea dormim din cauza ei deloc, nici eu și nici Andra. Facem cu schimbul. Mama mea mai stă cu ea, ne ajută. Este foarte greu pentru Andra. Eu nu prea am timp, cânt. Când vine mama mea o mai lăsăm pe cea mică cu ea”, a declarat Lele.

Se pregătesc de botezul fetiţei

Pe de altă parte, Lele și Andra Volos au și multă treabă în această perioadă. Artistul a declarat în cadrul emisiunii Xtra Night Show că au stabilit data botezului. Mai exact, cei doi își vor creștina fetița în luna iulie.

„Vine și botezul. Am stabilit deja când îl vom face, în luna iulie. O să fie foarte frumos, am pregătit multe lucruri pentru botezul lui Kim. Andra o să se ocupe de acest eveniment, să facă ce vrea ea. Am început să ne pregătim”, a spus Lele.