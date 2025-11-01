Poze de colecție. Cum arătau maneliștii în tinerețe, unii sunt de nerecunoscut

Celebri în zilele noastre, Florin Salam sau Adi Minune pot fi recunoscuți oriunde, însă în tinerețe lucrurile nu stăteau chiar așa. Ba chiar ”regele” este de nerecunoscut.

Florin Salam era la 15 ani o tânără speranță a muzicii, deși din poze nu părea că va deveni ”rege”. Cu mustăcioară și breton Salam promitea doar din privire. Diferențele sunt enorme față de cel care a devenit astăzi.

Același lucru este valabil și pentru Vali Vijelie. Acum mai bine de 30 de ani, celebrul lăutar purta mustață. De asemenea și părul stătea aranjat diferit și evident era mai slăbuț. Privirea nu era neapărat cea a unui om sigur pe el, ca cel de acum, dar cu siguranță era cea a unui cântăreț ce promitea.

Și Costel Biju părea rupt din alt film decât este în aceste zile. Acesta nu avea nici un fel de barbă și nici nu purta celebrii ochelari de soare care l-au consacrat.

Desigur există și o diferență de kilograme între cei 20 de ani care au trecut de la poză. Însă cea mai șocantă schimbare este cea a lui Nicolae Guță.

Acesta și-a făcut chiar și un tatuaj pe frunte și a renunțat la celebra mustață care l-a consacrat. S-a tuns și foarte scurt. În tinerețe prefera bretonul ca și Florin Salam.

Pe de altă parte, Adrian Minune pare să fie singurul dintre cei menționați mai sus care a rămas veșnic tânăr. Manelistul și-a schimbat modul în care își poartă părul. Dar în rest, Adrian pare să fie același ca pe vremuri.

Nici nu și-a făcut vreo intervenție, în afara de cea de micșorare de stomac. Pe de altă parte viața de familie stabilă l-a ajutat să se mențină în formă. Astfel că nu este doar cel mai apreciat, este și cel neschimbat din punct de vedere fizic.