Cea mai bogată concurentă de la Asia Express duce o viață ca în filme

Karmen Simionescu și prietena ei, Olga Barcari, au reușit să devină una dintre cele mai apreciate echipe de la Asia Express, impresionând publicul prin dinamism, determinare și spirit de echipă.

Fiica lui Adrian Minune se remarcă nu doar prin participarea la competiție, ci și prin statutul său de cea mai bogată concurentă din sezonul actual, datorită averii considerabile deținută de tatăl ei.

Participarea la Asia Express reprezintă pentru Karmen o provocare constantă, fiind nevoită să își depășească limitele și să facă față situațiilor dificile, alături de Olga. Cele două au demonstrat că pot gestiona orice provocare, consolidându-și imaginea de echipă puternică și echilibrată.

În ceea ce privește averea sa, Adrian Minune a fost întotdeauna rezervat. Manelistul a explicat că „averea mea sunt cei trei copii” și că informațiile apărute în presă sunt, în mare parte, exagerate sau inexacte. Manelistul a dezvăluit însă că cea mai mare sumă obținută a provenit din vânzarea unui teren deținut în asociere cu alte două persoane.

„Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a declarat el potrivit Cancan.

În trecut, Adrian Minune se afla în top 3 al celor mai bine plătiți maneliști din România, cu onorarii care porneau de la 6.000 de euro pe eveniment și care, datorită dedicațiilor, puteau ajunge până la 20.000 de euro într-o singură seară.

Recordul său rămâne suma de 60.000 de euro încasată în anul 2002 de la un eveniment. Pe lângă acestea, artistul mai deține aproximativ 15 vile, 13 mașini, terenuri și numeroase obiecte de lux, inclusiv ceasuri și accesorii de colecție.

Viața personală a fiicei lui, Karmen, a atras și ea atenția publicului. Concurenta s-a căsătorit în 2019 cu Bogdan Căplescu, iar din mariajul lor a rezultat o fetiță, Sofia. După cinci ani de căsnicie, cei doi au divorțat. Ea a spus că îl va respecta mereu pe tatăl copilului ei.