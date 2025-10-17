Monden

Cea mai bogată concurentă de la Asia Express duce o viață ca în filme

Perechi Asia Express. Sursa foto: facebook
Karmen Simionescu și prietena ei, Olga Barcari, au reușit să devină una dintre cele mai apreciate echipe de la Asia Express, impresionând publicul prin dinamism, determinare și spirit de echipă.

Fiica lui Adrian Minune se remarcă nu doar prin participarea la competiție, ci și prin statutul său de cea mai bogată concurentă din sezonul actual, datorită averii considerabile deținută de tatăl ei.

Karmen, cea mai bogată concurentă de la Asia Express

Participarea la Asia Express reprezintă pentru Karmen o provocare constantă, fiind nevoită să își depășească limitele și să facă față situațiilor dificile, alături de Olga. Cele două au demonstrat că pot gestiona orice provocare, consolidându-și imaginea de echipă puternică și echilibrată.

Karmen și Olga

Karmen și Olga/ Sursa foto Captură video

În ceea ce privește averea sa, Adrian Minune a fost întotdeauna rezervat. Manelistul a explicat că „averea mea sunt cei trei copii” și că informațiile apărute în presă sunt, în mare parte, exagerate sau inexacte. Manelistul a dezvăluit însă că cea mai mare sumă obținută a provenit din vânzarea unui teren deținut în asociere cu alte două persoane.

„Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a declarat el potrivit Cancan.

Adi Minune, în topul celor mai bine plătiți maneliști

În trecut, Adrian Minune se afla în top 3 al celor mai bine plătiți maneliști din România, cu onorarii care porneau de la 6.000 de euro pe eveniment și care, datorită dedicațiilor, puteau ajunge până la 20.000 de euro într-o singură seară.

minune

Adrian Minune. Sursa foto Instagram

Recordul său rămâne suma de 60.000 de euro încasată în anul 2002 de la un eveniment. Pe lângă acestea, artistul mai deține aproximativ 15 vile, 13 mașini, terenuri și numeroase obiecte de lux, inclusiv ceasuri și accesorii de colecție.

Karmen Simionescu, despre fostul soț

Viața personală a fiicei lui, Karmen, a atras și ea atenția publicului. Concurenta s-a căsătorit în 2019 cu Bogdan Căplescu, iar din mariajul lor a rezultat o fetiță, Sofia. După cinci ani de căsnicie, cei doi au divorțat. Ea a spus că îl va respecta mereu pe tatăl copilului ei.

„Sofi este un copil bun, matur și foarte inteligent. A înțeles situația foarte bine, atât eu, cât și soțul meu, și ambele familii facem tot posibilul să o vedem fericită și să ne aibă pe toți în egală măsură. Pentru că avem un copil minunat, care are nevoie de ambii părinți, vom continua să o creștem frumos și să îi oferim tot ce avem noi mai bun, împreună sau separat.

Este tatăl copilului meu și îl voi respecta pentru tot restul vieții. Momentan, suntem bine și eu, și el, muncim mult. Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul.”

