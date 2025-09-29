Monden

Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță

Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanțăSursa foto: captura video
Din cuprinsul articolului

Adrian Minune a povestit la un podcast faptul că a fost extreme de aproape de a deveni multimilionar dacă investea o mie de dolari. Doar că șansa a trecut pe lângă el fără să o fi perceput.

Adrian Minune și munții de bani

Celebrul manelist a povestit la un podcast că i s-a oferit ocazia să investească într-o afacere profitabilă și a ratat momentul. Este vorba despre începuturile bictoin, pe care artistul nu le-a perceput ca fiind o adevărată investiție.

Preferă cash-ul, dar a ratat investiția virtuală

”Prefer banii cash. Eu am la mine bani cash. Înainte, când m-am apucat eu să cânt nu erau carduri. Nu erau nici telefoane, nu erau nici pagere. Bineînțeles că am și carduri. Dar mie îmi place cash-ul. Cel care a inventat bitcoinul, a vrut să mi-l ofere pe 25 de cenți. Și mi-a zis bagă și tu o mie de dolari în bitcoin.

Și i-am zis nu, că mie îmi place suta că mi-o dai tu să cânt. Ai înțeles, acum eram multimilionar. Dacă luam de o mie de dolari, bictoin de care mi-a zis. Sincer nu îmi pare rău, dacă o făceam era bine, dar nu îmi pare rău”, a explicat cântărețul.

Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha
Bitcoin

Bitcoin. Sursa foto: Freepik

Pe de altă parte, acesta e departe de a fi sărac. Nu de alta, dar cântările îi aduc bani frumoși.

A investit în imobiliare

Drept urmare, Adi Minune stă într-o vilă extrem de luxoasă, are bolizi al căror preț începe de la peste 200.000 de euro. Ba mai mult, acesta are și investiții în imobiliare, ca mai toți artiștii de manele. Cert este că și banii de la concerte vin pe bandă rulantă, pentru că artistul este unul dintre cei mai căutați de pe piață.

Adi Minune

Adi Minune/ Sursa foto Instagram

Până și în America a organizat un turneu cu toată familia, iar de acolo au plecat cu buzunarele pline. Asta chiar dacă nu s-au putut întoarce cu toți banii cash, pentru că legea federal interzice transportarea a mai mult de 10.000 de dolari cash.

