Criptomonede pe piața imobiliară. Tot mai mulți români acceptă astfel de plăți când își vând locuințele

Tot mai mulți români care își vând locuințele acceptă plata în criptomonede, semn că acestea câștigă teren și în sectorul imobiliar. Această tendință nu se limitează doar la segmentul proprietăților de lux sau la investiții mari, ci începe să fie vizibilă și în tranzacțiile obișnuite de pe piață. Bogdan Pelinar, un expert imobiliar din Cluj, afirmă că astfel de tranzacții pot avea loc în momentul în care ambele părți sunt deschise către această metodă.

Având intenția să găsească rapid un cumpărător, mulți proprietari se arată dispuși să accepte plata în criptomonede. Este și cazul unei persoane din Cluj, care a publicat un astfel de anunț pe Facebook.

„Persoană fizică vând casă vis-a-vis de Parcul Feroviarilor. (…) Accept plata în crypto currency”, se arata în anunțul respectiv.

Cum era de așteptat, postarea a stârnit un val de critici din partea utilizatorilor. Astfel, clujeanca a decis să șteargă anunțul.

În Capitală, agențiile imobiliare se întâlnesc des cu altfel de situații. Pe Storia, o vilă din Mogoșoaia este pusă în vânzare la prețul de 555.000 de euro, iar agenția menționează că este acceptată plata în Bitcoin.

„Proprietatea este perfectă pentru o tânără familie care dorește să se mute departe de agitația orașului, dar să rămână conectată la dinamismul acestuia. Preț : 555.000 de euro. Se acceptă plata în Bitcoin”, se arată în anunț.

De asemenea, un apartament situat în nordul Capitalei este scos la vânzare la prețul de 268.600 euro, iar vânzătorul se arată deschis să accepte plata în Bitcoin și Ethereum.

„Apartamentul este mobilat si utilat complet, se afla la etajul 1 si este dispus pe doua laturi, ambele beneficiind de balcon. Se acceptă plata și prin Bitcoin sau Ethereum”, arată proprietarul.

Expertul imobiliar Bogdan Pelinar susține că această tendință a pieței este tot mai vizibilă.

„Cu siguranță, tranzacțiile se îndreaptă în această direcție, însă, momentan, lumea este destul de reticentă în acest sens. Dacă vânzătorul are tangențe cu domeniul criptomonedelor, este mai ușor de încheiat o astfel de tranzacție. În schimb, un cumpărător care să plătească într-o monedă digitală poate face acest lucru doar dacă este deschis către acest domeniu și înțelege cum funcționează”, explică el.

Cei din domeniul imobiliar avertizează însă că plata în criptomonede implică și riscuri. Volatilitatea cursului valutar poate afecta valoarea efectivă a tranzacției, iar reglementările fiscale și juridice în domeniu nu sunt încă foarte clare. În ciuda acestor provocări, tot mai mulți români văd în criptomonede o alternativă modernă și atractivă pentru a-și valorifica proprietățile.

„Momentan, cazurile sunt puține, având în vedere că nu toată lumea adoptă această metodă, însă, pe viitor, este posibil ca astfel de tranzacții să devină mai frecvente. Este important ca ambele părți implicate în tranzacție să fie deschise și să abordeze lucrurile cu mintea deschisă”, a mai spus expertul.