Economie

Bitcoin a scăzut la cel mai mic nivel din octombrie 2024. Un consorțiu format din marile bănci americane va lansa o rețea de depozite tokenizate în 2027

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Bitcoin a scăzut la cel mai mic nivel din octombrie 2024. Un consorțiu format din marile bănci americane va lansa o rețea de depozite tokenizate în 2027Bitcoin. Sursa foto: pixabay
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Din cuprinsul articolului

Bitcoin a scăzut la 59.100 de dolari săptămâna trecută, atingând cel mai scăzut nivel din octombrie 2024. Mai mulți factori par să fi contribuit la această scădere, printre care ieșirile continue de capital din ETF-urile bitcoin de tip spot, lichidarea pozițiilor lungi pe contracte futures perpetue cu efect de levier și o deteriorare generală a sentimentului pieței.

Bitcoin a scăzut la cel mai mic nivel din octombrie 2024

ETF-urile bitcoin de tip spot s-au confruntat cu o presiune semnificativă de vânzare în ultimele săptămâni, înregistrând ieșiri nete de peste 4,7 miliarde de dolari de la jumătatea lunii mai. De asemenea, acestea au înregistrat recent 13 zile consecutive de ieșiri, cea mai lungă serie de la lansarea lor.

În cazul contractelor perpetue pe bitcoin, poziții lungi în valoare de peste 2 miliarde de dolari au fost lichidate începând cu 1 iunie, evidențiind amploarea procesului de reducere a instrumentelor de levier de pe piața criptoactivelor.

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Sentimentul s-a deteriorat, de asemenea, în special în ceea ce privește perspectivele macroeconomice, la care bitcoinul a fost întotdeauna sensibil. După câteva luni de rate ale inflației peste țintă și îngrijorări legate de prețurile ridicate ale petrolului, piețele încep acum să ia în calcul posibilitatea unor majorări ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală până la sfârșitul anului. Acest lucru ar putea constitui un obstacol pentru prețurile bitcoin în viitor.

Datele privind indicele prețurilor de consum din SUA urmează să fie publicate marți. O valoare mai mare decât cea așteptată ar putea afecta și mai mult sentimentul pieței și ar putea întări scenariul unei „majorări a ratei dobânzii de către Fed”.

CELE MAI IMPORTANTE EVOLUȚII

A fost o săptămână extrem de dificilă pe piața criptoactivelor, bitcoin înregistrând o scădere de peste 13%, iar multe altcoins pierzând mult mai mult.

Cu toate acestea, $WLD a reușit să depășească performanța pieței în ansamblu, înregistrând o creștere de 23% săptămâna trecută, pe fondul acumulărilor efectuate de investitori în perspectiva unei schimbări majore a tokenomicii programate pentru sfârșitul lunii iulie.

Rata zilnică de eliberare a tokenurilor Worldcoin urmează să scadă cu 43%, de la 5,1 milioane WLD la 2,9 milioane WLD, creând așteptări privind o creștere mai redusă a ofertei în viitor.

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