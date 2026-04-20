Cât a ajuns să valoreze un bitcoin. A atins cel mai înalt nivel din ultimele două luni

Prețul Bitcoin a atins pe 17 aprilie cel mai ridicat nivel din ultimele două luni, depășind pragul de 78.000 de dolari, pe fondul semnalelor privind o posibilă detensionare a conflictelor din Orientul Mijlociu, însă a revenit rapid sub 75.000 de dolari până în dimineața zilei de 20 aprilie, pe măsură ce situația geopolitică s-a deteriorat din nou, potrivit thairth.com.

Cea mai importantă criptomonedă la nivel global a ieșit din intervalul restrâns de tranzacționare în care se afla de la finalul lunii februarie, când izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu a amplificat volatilitatea piețelor.

Pe 17 aprilie, Bitcoin a depășit pragul de 78.000 de dolari, atingând un maxim intraday de 78.343 de dolari, în creștere cu aproximativ 4,1% față de nivelurile anterioare.

Această evoluție a fost susținută de semnale pozitive venite din partea Statelor Unite și Iranului, care au sugerat o posibilă reducere a tensiunilor din regiune. Investitorii au reacționat rapid, orientându-se către active percepute drept alternative sau instrumente de acoperire a riscurilor.

Potrivit datelor disponibile pe platforma CoinMarketCap, Bitcoin a înregistrat o performanță superioară altor clase de active de la debutul conflictului din 28 februarie, cu un randament de aproximativ 12%. În comparație, indicele S&P 500 a crescut cu circa 2%, iar aurul a înregistrat o scădere de aproximativ 9%, conform analizelor de piață agregate.

Entuziasmul inițial s-a temperat însă rapid. Până în dimineața zilei de 20 aprilie, Bitcoin coborâse la aproximativ 74.470 de dolari, pe fondul reluării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Închiderea din nou a Strâmtorii Ormuz, în ciuda unui anunț de încetare a focului, a contribuit la creșterea incertitudinii și la presiuni suplimentare asupra piețelor globale, inclusiv asupra prețurilor petrolului.

Datele din piețele derivate indică o atitudine prudentă a investitorilor. Rata de finanțare pentru contractele futures perpetue a rămas negativă, sugerând o preferință pentru poziții short.

În același timp, cererea pentru opțiuni de tip „put” – utilizate pentru protecție împotriva scăderilor – a crescut semnificativ la niveluri de 60.000 și 50.000 de dolari.

Jasper De Maere, trader OTC în cadrul Wintermute, a declarat că „piața are nevoie în continuare de claritate privind situația din Strâmtoarea Ormuz și de continuarea achizițiilor instituționale pentru a depăși intervalele actuale de preț”.

El a adăugat că „o încetare durabilă a focului ar fi un semnal extrem de pozitiv, însă perturbările recurente ar putea avea un impact tot mai mare asupra lanțurilor globale de aprovizionare și economiei”.

În paralel, Bitcoin beneficiază de un sprijin tot mai consistent din partea investitorilor instituționali. Strategy Inc. a achiziționat Bitcoin în valoare de 2,6 miliarde de dolari în ultimele două săptămâni, contribuind la stabilizarea pieței, potrivit unor traderi din industrie.

Acțiunile companiilor din sectorul cripto au înregistrat, la rândul lor, creșteri semnificative. Titlurile Strategy au urcat cu 16% într-o singură zi, cea mai mare creștere din 6 februarie, în timp ce Coinbase a avansat cu până la 8%, iar Galaxy Digital a crescut cu peste 10%.

Interesul instituțional este susținut și de inițiative recente ale unor instituții financiare majore. Charles Schwab a anunțat că intenționează să introducă tranzacționarea spot de criptomonede până la finalul anului, menționând că investitorii ar putea aloca până la 8,8% din portofolii în Bitcoin.

În același timp, Goldman Sachs a depus documentația pentru lansarea unui ETF Bitcoin, iar Morgan Stanley a lansat deja un astfel de produs, marcând o etapă importantă în integrarea activelor digitale în sistemul financiar tradițional.

Evoluția recentă a Bitcoin reflectă sensibilitatea pieței cripto la factorii geopolitici și macroeconomici, dar și consolidarea statutului său ca activ urmărit de investitorii instituționali.

Deși volatilitatea rămâne ridicată, direcția pe termen scurt va depinde în mare măsură de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de continuitatea fluxurilor de capital din partea marilor jucători financiari.