Cum poți să investești la bursă în 2026 și cine te poate pregăti. Ghid complet pentru începători

Investițiile la bursă pot părea, la prima vedere, complicate și greu de parcurs pentru o persoană fără experiență în sfera financiară. Totuși, cu o abordare corectă și ghidajul potrivit, chiar și începătorii pot să facă primii pași spre construirea unui portofoliu solid și sustenabil. În exclusivitate pentru EVZ, Adina Cristea, reprezentant Investimental, broker autorizat ASF și cunoscut pe piața din România, a oferit detalii despre modul în care se poate naviga în lumea investițiilor și cum pot fi înțelese mecanismele pieței într-un mod responsabil, astfel încât deciziile să fie informate și calculate.

În primul rând, un investitor trebuie să știe ce reprezintă acțiunile, obligațiunile și fondurile mutuale și cum se modifică prețurile acestora în timp, în funcție de cerere, ofertă și evoluția pieței.

Platformele moderne de tranzacționare oferă grafice interactive, știri financiare și explicații pas cu pas despre mecanismele pieței. Totuși, pentru cineva care nu are cunoștințe economice, aceste informații pot fi copleșitoare fără o structură clară.

„Pentru începători, cea mai bună abordare este, de regulă, un mix între învățare individuală și folosirea unui broker autorizat. Este important ca oamenii să înțeleagă bazele investițiilor pe cont propriu, astfel încât să știe ce fac, ce riscuri își asumă și de ce iau anumite decizii. În același timp, alegerea unei platforme sau a unui broker autorizat, care comunică transparent și oferă informații corecte și resurse educaționale, poate face procesul mult mai clar și mai sigur”, spune Cristea.

Investimental România, fondat în 2022, oferă o platformă reglementată de ASF, axată pe educația financiară și comisioane reduse pentru investitorii români.

Compania pune la dispoziție programul gratuit InvestiMentor, un parcurs educațional structurat în module care ajută începătorii să înțeleagă funcționarea piețelor și să aplice cunoștințele dobândite. Cei care finalizează modulele primesc reduceri la comisioanele de tranzacționare, ca stimulent pentru aplicarea în practică a teoriei.

„Un broker nu ar trebui privit ca «cineva care îți spune ce să cumperi», ci ca un partener care îți oferă acces la piață, infrastructură, suport și un cadru profesionist în care investitorul poate învăța și investi responsabil. Începătorii trebuie să conștientizeze atât riscurile, cât și beneficiile investițiilor și să își stabilească obiective realiste care să limiteze pierderile”, explică aceasta.

Reprezentanta Investimental subliniază importanța comunicării clare cu un broker care explică riscurile, costurile și mecanismele pieței într-un limbaj accesibil, oferind suport concret prin telefon, e-mail sau chat atunci când investitorul are întrebări. Astfel, învățarea nu este doar teoretică, ci aplicată, iar greșelile costisitoare sunt reduse.

Investițiile nu înseamnă să începi cu sume mari sau să urmărești câștiguri rapide. Brokerul recomandă un start gradual, cu instrumente simple și sume mici, pentru a înțelege treptat cum reacționează piața. Obiectivele realiste pentru începători țin mai degrabă de formarea unui obicei de economisire, protejarea banilor și creșterea graduală a capitalului.

În concluzie, în 2026, pentru a avea succes în sfera investițiilor la bursă este nevoie de educație, răbdare și de ajutorul unui broker de încredere. Cei care înțeleg cum funcționează piața, cunosc riscurile și urmează un plan clar au șanse mai mari să facă investiții inteligente și să câștige pe termen lung.