Aurul și argintul se redresează după prăbușirea recentă. Creșterea, impact major pe piețele bursiere

Prețul aurului și cel al argintului au înregistrat, marți, o revenire puternică după vânzările masive care au zguduit piețele la sfârșitul săptămânii trecute, influențând pozitiv acțiunile companiilor miniere și fondurile tranzacționate la bursă care urmăresc evoluția acestor metale prețioase, potrivit CNBC. Aurul spot a urcat cu 5,6%, ajungând la 4.930,97 dolari uncia, în timp ce contractele futures au crescut cu 6,4%, atingând aproximativ 4.949 dolari.

Prețul spot al argintului a avansat cu peste 6%, până la 84,29 dolari uncia, iar contractele futures au înregistrat un plus de aproape 10%.

Această evoluție reprezintă o revenire după declinul de luni, care a urmat unei prăbușiri de aproape 10% a aurului vineri și unui colaps de 30% al argintului, marcând cea mai gravă zi pentru metalul alb din 1980 încoace.

Reacțiile pe piețele bursiere au fost semnificative. La Londra, acțiunile companiilor miniere au crescut considerabil: Rio Tinto cu 2,2%, Anglo American cu peste 3%, iar Antofagasta cu 2,5%. Fresnillo, cel mai mare producător de argint din lume, a urcat cu 3,1%.

În Statele Unite, ETF-urile legate de argint au înregistrat creșteri spectaculoase: ProShares Ultra Silver a crescut cu 15%, iar abrdn Physical Silver Shares și iShares Silver Trust (SLV) au câștigat câte 8,3%. Acțiunile companiilor americane de minerit au urcat și ele, Endeavour Silver +7,5%, Coeur Mining +7,7%, iar Hecla Mining și First Majestic Silver aproximativ +8%.

Revenirea vine în contextul în care investitorii încearcă să evalueze dacă prăbușirea de săptămâna trecută reprezintă un punct de cotitură structural sau a fost o reacție exagerată la factori pe termen scurt.

Strategii Deutsche Bank susțin că „istoria sugerează un șoc temporar, chiar dacă amploarea vânzărilor ridică semne de întrebare privind poziționarea pe piață. Ajustarea prețurilor a depășit semnificația catalizatorilor.”

Vânzările au fost determinate de întărirea dolarului, schimbările privind conducerea Rezervei Federale după nominalizarea lui Kevin Warsh de către președintele Donald Trump, precum și de reducerea pozițiilor înainte de weekend. Totodată, Deutsche Bank și Barclays mențin o viziune optimistă asupra aurului, argumentând că „incertitudinea geopolitică, politicile monetare și tendințele de diversificare a rezervelor” sprijină metalul galben.

Argintul rămâne însă mult mai volatil, reflectând atât caracterul său dual de metal prețios și industrial, cât și participarea ridicată a investitorilor de retail.

„Sentimentul investitorilor joacă un rol dominant pe termen scurt, dar nu explică totul: cererea industrială pentru argint este reală și în creștere”, spune Zavier Wong, analist la eToro.

O analiză publicată în ianuarie arată că „cererea globală de argint ar putea urca la 48.000–54.000 de tone anual până în 2030, în timp ce oferta ar ajunge abia la 34.000 de tone, acoperind doar 62–70% din necesar. Sectorul solar singur ar consuma 10.000–14.000 de tone pe an, adică până la 41% din oferta globală de argint”.

Wong subliniază că „această cerere nu a dispărut”.

„Vedem doar o accelerare excesivă, ceva obişnuit în perioadele de forță ale argintului”, a încheiat el.