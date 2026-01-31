Aurul și argintul s-au prăbușit după anunțul făcut de Donald Trump privind Rezerva Federală

Prețurile aurului și argintului au înregistrat vineri unele dintre cele mai abrupte scăderi din ultimele decenii, pe fondul schimbării bruște de sentiment în piețe după apariția informațiilor privind nominalizarea lui Kevin Warsh pentru funcția de viitor președinte al băncii centrale americane. Mișcarea a calmat temerile legate de independența Rezervei Federale și a alimentat o apreciere rapidă a dolarului, cu efect direct asupra metalelor prețioase.

Într-un context în care o parte a pieței mizase pe o slăbire structurală a dolarului, revenirea monedei americane a pus presiune imediată pe aur și argint, considerate în ultimele luni alternative de protecție împotriva instabilității monetare.

Pe piața spot, prețul argintului a coborât cu aproximativ 28%, până la 83,45 dolari pe uncie, apropiindu-se de minimele atinse în cursul zilei. Corecția a fost și mai severă pe piața derivatelor, unde contractele futures pe argint s-au prăbușit cu 31,4%, închizând la 78,53 dolari pe uncie. Este cel mai slab rezultat zilnic înregistrat din martie 1980.

Dimensiunea scăderii a reflectat nu doar schimbarea fundamentală de percepție, ci și poziționarea extrem de aglomerată din piață, unde argintul devenise unul dintre cele mai tranzacționate active speculative ale anului.

Aurul nu a fost ocolit de valul de vânzări. Prețul spot al aurului a scăzut cu aproximativ 9%, până la 4.895,22 dolari pe uncie. Pe segmentul futures, corecția a fost și mai accentuată, cu o scădere de 11,4%, până la 4.745,10 dolari.

Mișcarea a șters într-o singură sesiune o parte semnificativă din raliul spectaculos acumulat în 2025, într-un moment în care mulți investitori au ales să marcheze profituri după creșteri istorice.

Scăderea metalelor a fost amplificată de întărirea dolarului american. Indicele dolarului a urcat cu aproximativ 0,8%, ceea ce face aurul și argintul mai scumpe pentru cumpărătorii din afara Statelor Unite și reduce atractivitatea lor relativă.

Pentru o parte din piață, metalele prețioase deveniseră în ultimele luni un pariu pe „înlocuirea” dolarului ca activ de rezervă. Schimbarea de percepție legată de politica monetară a SUA a lovit direct acest tip de tranzacții.

În a doua parte a sesiunii americane, scăderea s-a accentuat rapid, pe fondul marcărilor de profit și al unui proces amplu de „deleveraging” în rândul traderilor pe termen scurt. Matt Maley, strateg de acțiuni la Miller Tabak, a descris situația drept una extremă.

„Asta devine nebunesc”, a declarat Maley, subliniind că o mare parte din mișcare pare a fi rezultatul unor vânzări forțate. Potrivit acestuia, argintul devenise unul dintre cele mai „fierbinți” active pentru day-traderi, iar levierul ridicat acumulat în poziții a declanșat apeluri în marjă odată cu scăderea bruscă a prețurilor.

În ultimele săptămâni, National Economic Council îl indicase pe Kevin Hassett drept favorit pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale. Totuși, în ultimele zile, Kevin Warsh a urcat rapid în fruntea piețelor de predicție, schimbând așteptările investitorilor.

Într-o notă publicată vineri dimineață, Evercore ISI, prin vicepreședintele său Krishna Guha, a arătat că piața „tranzacționează Warsh ca fiind hawkish”, adică mai înclinat spre înăsprirea politicii monetare. În acest scenariu, dolarul ar putea fi stabilizat, iar riscul unor episoade prelungite de slăbiciune a monedei americane ar fi redus.

Această perspectivă a lovit direct tranzacțiile de tip „debasement”, pariuri construite pe erodarea valorii dolarului, care susținuseră aurul și argintul pe parcursul anului.

În aceeași notă, Krishna Guha a avertizat însă împotriva „supra-tranzacționării” temei Warsh, indicând riscul unei mișcări de tip „whipsaw”, caracterizată prin întoarceri rapide de trend. În viziunea sa, Warsh ar fi mai degrabă un actor pragmatic, nu un „hawk” ideologic, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unor ajustări ulterioare ale pieței.

Raliul record al aurului și argintului din 2025 a fost susținut și de factori geopolitici. J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management a descris situația drept o „furtună perfectă”, prin vocea strategului FX Claudio Wewel, într-o intervenție la Squawk Box Europe.

Acesta a invocat tensiuni geopolitice accentuate, inclusiv capturarea președintelui Nicolás Maduro pe fondul crizei cu Venezuela, precum și amenințările Washingtonului privind utilizarea forței în Groenlanda și Iran. Aceste elemente au împins investitorii către active de refugiu, într-un climat de incertitudine globală.

Scăderea metalelor prețioase a generat un efect în lanț pe piețele de capital. După raliuri de 66% pentru aur și 135% pentru argint de la începutul anului, poziționarea aglomerată a amplificat declinul.

Acțiunile Coeur Mining au scăzut cu aproximativ 17%. Fondul ProShares Ultra Silver s-a prăbușit cu peste 62%, în timp ce ETF-ul iShares Silver Trust a pierdut în jur de 31%.

Mișcarea de vineri a arătat cât de rapid se poate schimba direcția pieței atunci când factorii monetari, geopolitici și poziționarea speculativă se aliniază într-un sens opus, după luni de creșteri aproape neîntrerupte.