Trump nu se teme de scăderea valorii dolarului: Aș putea să-l fac să urce sau să coboare ca un yo-yo

Trump nu se teme de scăderea valorii dolarului: Aș putea să-l fac să urce sau să coboare ca un yo-yoscaderea dolarului / sursa foto: dreamstime.com
Declarațiile recente președintelui Statelor Unite, Donald Trump, privind evoluția dolarului american au atras atenția piețelor financiare și a investitorilor internaționali, potrivit Reuters.

Afirmațiile sale, făcute în cadrul unui eveniment public în statul Iowa, au venit într-un context în care moneda americană se confruntă cu presiuni pe piețele valutare globale, pe fondul incertitudinilor economice și al temerilor legate de politicile viitoare ale SUA.

Reacția lui Donald Trump la scăderea dolarului

Întrebat de jurnaliști dacă este îngrijorat de deprecierea dolarului, Donald Trump a respins această idee. „Nu, cred că este grozav”, a declarat acesta marți, în Iowa.

El a adăugat că, în opinia sa, moneda americană „se descurcă foarte bine”, făcând referire la activitatea economică și la relațiile comerciale ale Statelor Unite.

Afirmațiile au fost făcute într-un moment sensibil pentru piețele valutare, iar reacția nu a întârziat să apară. La scurt timp după comentariile lui Trump, dolarul american a atins cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2022, potrivit datelor de pe piețele financiare.

Evoluția dolarului pe piețele internaționale

După declarațiile fostului președinte, moneda americană s-a depreciat față de toate principalele valute. Indicele Bloomberg Dollar Spot, care măsoară evoluția dolarului față de un coș de monede importante, a extins pierderile până la aproximativ 1,2%.

Această mișcare indică o slăbire generalizată a dolarului pe marile piețe valutare.

Scăderea a avut loc într-un context în care randamentele titlurilor de stat americane au continuat să crească, iar Rezerva Federală este așteptată să oprească temporar ciclul de reduceri ale dobânzilor.

Chiar și în aceste condiții, moneda americană a rămas sub presiune.

Acuzații privind manipularea monedelor

Donald Trump a reiterat ideea că un dolar mai slab poate fi benefic pentru economia Statelor Unite, în special pentru sectorul exporturilor. În acest context, el a acuzat alte state de practici valutare neloiale.

„China și Japonia voiau mereu să își devalorizeze monedele. Nu este corect să concurezi cu țări care își slăbesc intenționat moneda”, a afirmat Trump.

Donald Trump, Iowa

Donald Trump, Iowa / sursa foto: captură video

Aceste declarații se înscriu într-o linie de discurs pe care Trump a mai folosit-o în trecut, atunci când a criticat politicile valutare ale unor economii asiatice și a susținut necesitatea unor măsuri care să protejeze competitivitatea economică a SUA.

Reacția investitorilor și alternativele căutate

În urma acestor evoluții, o parte dintre investitori s-au orientat către active considerate mai sigure în afara Statelor Unite. Aurul a atins maxime istorice, fiind perceput ca un refugiu în perioade de incertitudine.

Totodată, fluxurile de capital au început să se îndrepte tot mai mult către piețele emergente, pe fondul preocupărilor legate de stabilitatea politicilor economice americane.

Printre temerile exprimate de investitori se numără presiunile asupra Rezervei Federale, impactul reducerilor de taxe asupra deficitului bugetar și tensiunile cu aliații externi ai SUA.

Aceste elemente sunt considerate factori care pot influența atractivitatea activelor americane pe termen mediu.

Poziția lui Trump privind dobânzile și cursul valutar

Donald Trump a declarat că ar prefera dobânzi semnificativ mai mici și a sugerat că are capacitatea de a influența evoluția dolarului.

„Aș putea să-l fac să urce sau să coboare ca un yo-yo”, a spus acesta, revenind asupra criticilor la adresa politicilor valutare ale unor economii asiatice.

Declarațiile sale continuă să fie urmărite atent de piețe, în condițiile în care orice semnal privind direcția politicilor economice ale Statelor Unite poate avea efecte rapide asupra cursului de schimb și asupra fluxurilor de capital la nivel global.

