România, sub lupa Comisiei Europene, care evaluează jaloanele PNRR

România, sub lupa Comisiei Europene, care evaluează jaloanele PNRR
Comisia Europeană analizează documentația transmisă de România prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe 28 noiembrie, termenul-limită stabilit pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR care au condus anterior la suspendarea fondurilor din martie 2025, potrivit Mediafax.

Comisia Europeană ar putea pune penalizări

În această etapă, Bruxelles-ul trebuie să decidă eventualele penalizări financiare pentru jaloanele neîndeplinite, care ar putea ajunge la zeci de milioane de euro.

Conform regulamentului Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF), Comisia are la dispoziție două luni pentru evaluarea cererilor de plată. În cazul României, termenul teoretic expiră pe 28 ianuarie 2026, dar acesta poate fi prelungit dacă apar solicitări suplimentare de informații sau clarificări din partea autorităților naționale.

Comisia Europeană

Comisia Europeană. Sursă foto: Captură video

„Evaluăm încă măsurile luate și decidem dacă etapele/obiectivele relevante au fost îndeplinite”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

România, progrese la mai multe jaloane

România a raportat deja progrese la mai multe jaloane. Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că suma de 51 de milioane de euro aferentă unor jaloane de achiziții publice a fost recuperată integral.

În cazul Jalonului 440, de 330,34 milioane de euro, guvernul a furnizat dovezi privind funcționalitatea AMEPIP, inclusiv numirea conducerii și primele sancțiuni aplicate, ceea ce a permis validarea de către Comisia Europeană.

PNRR

PNRR. Sursa foto: Dreamstime.com

Un alt jalon important, Jalonul 121, care vizează guvernanța corporativă a companiilor din sectorul energetic, include 43 de posturi de conducere ce trebuiau ocupate până la termenul-limită. Deși majoritatea numirilor au fost realizate, unele poziții de la Hidroelectrica și CE Oltenia nu au fost completate la timp, ceea ce poate conduce la o penalizare proporțională.

Ce se întâmplă cu posturile neocupate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că pentru fiecare post neocupat se aplică o reducere de aproximativ 6 milioane de euro, estimând că pentru cele două poziții rămase neocupate suma totală se ridică la 12 milioane de euro, fără a afecta restul fondurilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că autoritățile urmăresc absorbția cât mai mare a sumelor din PNRR, menținând obiectivul ca impactul asupra bugetului să fie minim. În paralel, guvernul continuă dialogul cu Comisia Europeană pentru a clarifica aspectele procedurale și a maximiza sumele alocate României.

Proiecte speciale