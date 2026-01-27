PNRR impune restructurări la companiile de stat. Oana Gheorghiu a anunțat termenul limită

România are termen până la 31 august pentru a finaliza planurile de restructurare a cel puțin trei companii de stat, un angajament asumat prin PNRR, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu. Oficialul a explicat că obiectivul major este retragerea statului din conducerea operativă a companiilor și limitarea intervenției politice în deciziile economice.

Într-un interviu acordat marți Europa Liberă România, vicepremierul a precizat că reforma companiilor de stat este structurată în două jaloane majore.

„Avem două mari jaloane în PNRR, pe de o parte, închiderea interimatelor în consiliile de administraţie ale companiilor de stat. Asta este un jalon, 31 martie, la care se lucrează intens. Aici e nevoie de munca ministerelor pentru că ministerele sunt cele care declanşează procedurile de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie împreună cu AMEPIP şi suntem în acest proces, susţinem cu tot ce putem şi monitorizăm procesul”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Potrivit acesteia, al doilea pas important este reprezentat de restructurarea unor companii aflate în portofoliul statului, proces care trebuie finalizat până la sfârșitul verii.

Inițial, Planul Național de Redresare și Reziliență prevedea listarea la bursă a trei companii de stat, însă calendarul extrem de strâns a făcut imposibilă implementarea acestei măsuri.

„Celălalt jalon este 31 august, planuri de restructurare pentru cel puţin trei companii de stat. Iniţial în PNRR se urmărea listarea la bursă a trei companii. Nu mai e posibil. Termenul e foarte scurt, toată lumea ştie că o listare necesită cel puţin doi ani, să pregăteşti compania, să o faci atractivă pentru investitori astfel încât listarea să fie de succes. Aşa că după discuţiile purtate cu Comisia s-a ajuns la restructurarea a cel puţin trei companii. Dintre cele 22 de companii, unele clar nu mai pot fi restructurate pentru că ele sunt deja în faliment sau chiar în lichidare şi pentru astea urmărim unde sunt blocajele, să vedem de ce nu s-au închis procedurile, să facem curăţenie în lista companiilor de stat”, a explicat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a exclus posibilitatea ca Romarm să fie inclusă în acest proces și a indicat că atenția se concentrează asupra sectorului transporturilor.

„Romarm nu este o companie pe această listă. Sunt cele din zona de transporturi, cele legate de CFR. Toate CFR-urile, pentru că statul român, cum n-a mers o companie a mai închis-o, a deschis alta şi am rămas cu o listă de companii atârnate acolo”, a spus ea.

Vicepremierul a subliniat că scopul reformei este transformarea statului din administrator direct într-un acționar responsabil, capabil să stabilească direcții strategice, nu să conducă activitatea zilnică.

„Se urmăreşte ca toate companiile să fie eficientizate, statul român trebuie să iasă din zona asta de management de zi cu zi pentru că asta a făcut, a fost un manager prost, trebuie să recunoaştem, trebuie să devină un acţionar responsabil. Tot ce facem acum este să încercăm să scoatem statul din managementul companiilor pentru că nu ăsta este rolul statului. Statul are rol strategic şi de acţionar responsabil”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

În noul cadru de guvernanță, miniștrii nu vor mai putea influența direct deciziile operaționale ale companiilor de stat, inclusiv în privința achizițiilor și angajărilor.

„Dacă 35 de ani, miniştrii au fost obişnuiţi să poată suna la compania de stat să dea indicaţii privind achiziţii, privind angajări, privind nu ştiu ce alte decizii de zi cu zi din momentul ăsta ele nu mai au dreptul să facă. Dar e o durată, e un timp de acomodare. E ca atunci când schimbi sensul de mers pe o stradă şi la început nu te duci să-i amendezi pe oameni, ci le spui stai puţin că s-a schimbat sensul ai grijă, nu mai greşi”, a mai transmis vicepremierul.