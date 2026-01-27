Bolojan și Nazare, discuții cu reprezentanții Fitch: Ne aşteptăm la o nouă confirmare a credibilităţii dobândite în ultimele 6 luni

Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în contextul evaluării periodice a situației economice și fiscale a țării. În timpul discuțiilor, premierul prezentat măsurile asumate de Guvern consolidarea fiscală, punând accent pe controlul cheltuielilor publice, eficientizarea utilizării resurselor bugetare și menținerea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice.

Guvernul a reiterat angajamentul său față de politici economice și fiscale responsabile pe termen mediu, menite să asigure stabilitatea macroeconomică și să întărească încrederea investitorilor în economia României. La întâlnire au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Nazare a precizat că a prezentat măsurile luate în ultimele șase luni, care au condus la reducerea deficitului bugetar cash la aproximativ 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4%, evidențiind strategia aplicată pentru atingerea acestei performanțe într-un context economic dificil.

Ministrul Finanțelor a subliniat că reducerea deficitului a fost realizată concomitent cu un nivel record al investițiilor, susținut prin disciplină bugetară și decizii coerente în a doua parte a anului. De asemenea, a evidențiat rolul finanțărilor europene, precum PNRR și mecanismul SAFE, în susținerea investițiilor publice și în reducerea costurilor de finanțare ale statului.

Nazare a explicat că instrumentele aplicate de Guvern sunt esențiale pentru menținerea ritmului de dezvoltare și pentru consolidarea stabilității financiare. Dialogul cu investitorii a confirmat încrederea acestora în direcția economică a României, bazată pe măsuri credibile, reforme clare și predictibilitate. Guvernul urmărește să întărească stabilitatea macroeconomică și să creeze condiții mai bune pentru economie și cetățeni.

Agenția Fitch urmează să anunțe rezultatul evaluării ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor. Oficialii români se așteaptă la reconfirmarea credibilității dobândite în ultimele șase luni și subliniază că obiectivul Guvernului nu este doar menținerea ratingului, ci și îmbunătățirea performanțelor și a calificativului de țară.

„Ne aşteptăm la o nouă confirmare a credibilităţii dobândite în ultimele 6 luni. Aşa cum am mai subliniat: mizăm în viitor nu doar pe menţinerea ratingului, ci pe îmbunătăţirea performanţelor şi a calificativului de ţară”, a precizat ministrul Nazare.