Prețul argintului a crescut considerabil. Aurul a stagnat

Argint. Sursa foto iStock
Prețul argintului continuă să urce accelerat, depășind cu mult ritmul aurului și stabilind noi recorduri pe piețele internaționale. Evoluția spectaculoasă este alimentată de un dezechilibru persistent între cererea tot mai puternică și oferta care nu reușește să țină pasul, în special în contextul expansiunii industriilor aflate în plină transformare tehnologică.

Prețul argintului a crescut

Cotațiile au urcat la valori fără precedent: argintul tranzacționat pe piața spot a atins aproximativ 63 de dolari pe uncie, iar contractele futures au trecut pentru prima dată peste pragul de 61 de dolari. Creșterea de peste 115% de la începutul anului marchează una dintre cele mai dinamice evoluții din ultimele decenii.

Argint

Cererea industrială joacă un rol decisiv în această explozie de preț. De la panourile solare și vehiculele electrice, până la infrastructura necesară centrelor de date și sistemelor dedicate inteligenței artificiale, argintul rămâne un material esențial datorită conductivității sale superioare.

Institutul Argintului estimează că utilizarea metalului va continua să crească pe tot parcursul deceniului, alimentată de tranziția energetică și extinderea rapidă a tehnologiilor emergente.

Paul Williams, director la Solomon Global, consideră că argintul a intrat într-o etapă structurală de apreciere, nu doar într-un raliu conjunctural. El anticipează că prețul ar putea atinge 100 de dolari pe uncie până în 2026, susținând că deficitul tot mai adânc de ofertă, la care se adaugă cererea investitorilor pentru active de refugiu, creează un context favorabil pentru noi creșteri.

Specialiștii BNP Paribas Fortis împărtășesc perspectiva unor noi maxime, dar avertizează că volatilitatea va rămâne ridicată, iar perioadele de corecție ar putea fi frecvente.

Argintul, peste aur

Chiar dacă și aurul a traversat un an solid, cu o apreciere de aproximativ 60%, argintul i-a luat clar fața. Raportul dintre aur și argint a coborât la 68 – cel mai scăzut nivel din 2021 –, semnal că argintul recuperează rapid teren după ani de subevaluare relativă.

Analiștii menționează mai multe căi de expunere la evoluția metalului: achiziția directă de monede sau lingouri, instrumente tranzacționate la bursă care urmăresc prețul argintului sau investițiile în companiile miniere din sector – o variantă cu potențial ridicat, dar și cu riscuri pe măsură.

Fonduri pasive precum Global X Silver Miners ETF sau iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF oferă o diversificare extinsă într-un segment minier aflat într-un moment de expansiune accelerată.

Ce ar putea urma

Prognozele pentru 2026 indică posibilitatea testării pragului de 100 de dolari pe uncie, însă drumul până acolo se anunță agitat. Piața rămâne caracterizată de cerere puternică, ofertă insuficientă și o volatilitate care poate produce variații ample ale prețului pe termen scurt.

