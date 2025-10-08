Aurul atinge noi recorduri istorice. Investitorii fug spre metalele prețioase

Criza globală, tensiunile geopolitice și inflația galopantă sunt doar câțiva dintre factorii care alimentează această „fugă către aur”, iar previziunile arată că prețurile ar putea continua să crească în perioada următoare. Analizând aceste dinamici, Somaiyah Hafeez și William Morgan, reporteri seniori la Express., sugerează că aurul ar putea deveni un activ tot mai căutat, în special în aceste perioade tulburi.

Prețul aurului a atins un nivel istoric, depășind pentru prima dată pragul de 4.000 de dolari pe uncie, în contextul unei creșteri semnificative a cererii din partea investitorilor care caută siguranță financiară. Acest salt a avut loc marți, în condițiile în care incertitudinile legate de închiderea guvernului american au determinat o migrație a capitalului către activele considerate „refugii sigure”.

Potrivit analizei celor doi jurnaliști, în prima parte a zilei, prețul aurului la Bursa de Valori din New York a depășit rapid valoarea de 4.000 de dolari pe uncie, stabilind un nou record.

Anterior, prețul aurului pe piața spot din New York fusese înregistrat luni la 3.960,60 dolari pe uncie troy, unitatea standard utilizată pentru tranzacționarea metalelor prețioase. Creșterea prețului reflectă o tendință globală de protejare a capitalului în fața incertitudinilor economice și politice.

Începând cu anul 2025, prețul contractelor futures pe aur a înregistrat o creștere semnificativă de aproximativ 50%, atingând un maxim istoric de circa 4.003 dolari pe uncie troy marți dimineața, la ora 9:30. Această creștere substanțială este comparabilă cu valoarea de aproximativ 2.670 de dolari, înregistrată la începutul lunii ianuarie.

Factorul principal al acestei aprecieri îl reprezintă incertitudinea economică globală. În general, cererea pentru metale prețioase, precum aurul, crește în perioade de instabilitate economică, când investitorii caută refugiu în activele considerate mai sigure.

Recenta turbulență economică este legată de măsurile comerciale impuse de administrația Trump. De la începutul anului 2025, noile tarife aplicate importurilor de mărfuri din diverse colțuri ale lumii au afectat atât companiile, cât și consumatorii, majorând costurile și provocând o presiune suplimentară asupra pieței muncii. Aceste condiții economice, spun autorii articolului, au amplificat temerile legate de o posibilă recesiune, ceea ce a crescut cererea pentru aur.

În contextul actual al tensiunilor geopolitice, cu conflictele din Gaza și Ucraina, cererea globală de aur a înregistrat o creștere semnificativă, atrăgând atenția băncilor centrale din întreaga lume. Analiștii subliniază această tendință ca un semn al stabilității economice pe termen lung, într-un climat de incertitudine.

Aurul este promovat adesea ca un „refugiu sigur”, iar analiștii argumentează că această resursă prețioasă joacă un rol esențial în diversificarea și protejarea portofoliilor de investiții. În plus, mulți investitori preferă să dețină active tangibile care ar putea înregistra creșteri semnificative pe termen lung, în ciuda volatilității piețelor financiare.

Criticii avertizează că aurul nu reprezintă neapărat o barieră eficientă împotriva inflației, așa cum este frecvent perceput. De asemenea, aceștia sugerează că există alternative mai eficiente de protecție a capitalului, cum ar fi investițiile în instrumente derivate, care ar putea oferi randamente mai mari în fața riscurilor economice globale.

Experții mai atrag atenția asupra riscurilor diversificării insuficiente a investițiilor, subliniind că plasarea tuturor economiilor într-un singur activ poate fi o strategie periculoasă.

Comisia pentru Comerț cu Contracte Futures pe Mărfuri (CFTC) a emis anterior câteva recomandări cu privire la investițiile în aur: „Metalele prețioase pot fi foarte volatile”, a declarat comisia, iar prețurile cresc pe măsură ce cererea crește, ceea ce înseamnă că „atunci când anxietatea sau instabilitatea economică este mare, persoanele care profită de obicei de pe urma metalelor prețioase sunt vânzătorii”.

