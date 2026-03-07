Cum privește Andi Moisescu mutarea surprinzătoare făcută de șefii PRO TV

Emisiunea „Românii au talent” a rămas și în acest sezon lider de audiență la fiecare ediție, menținându-și poziția chiar dacă juriul show-ului a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe schimbări.

În 2026, la masa juriului se află Andra Măruță, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Carmen Tănase, actrița fiind cea mai nouă membră. Potrivit lui Andi Moisescu, aceasta s-a adaptat rapid.

„Noi ne-am înțeles foarte bine și cu Dragoș Bucur, nu e niciun secret asta. Carmen Tănase este… Mie mi se pare că emisiunea asta pentru Carmen Tănase vine ca o mănușă! Eu nu mi-am imaginat că ea o să fie așa bine, îți zic sincer. Adică știu că e o actriță foarte talentată”, a spus acesta, pentru Libertatea.

De asemenea, Andi Moisescu a afirmat că a fost surprins de actriță. „Știi ce m-a surprins? Actorii au talentul de a interpreta roluri, de a juca într-o cheie anume. Nu e obligatoriu ca atunci când sunt liberi să fie la fel de spectaculoși. Dar Carmen Tănase, când e liberă, e mortală! Deci a intrat în niște… Ai văzut-o! I-a zis Mihai Bobonete: «Am auzit că tu l-ai săpat pe Dragoș Bucur». Și n-a avut nicio treabă, adică… Dar stai să vezi ce mai urmează. Stai să vezi! Deci Carmen Tănase duce mult de tot. O să aveți surprize. Maxime! E tare de tot”, a explicat acesta.

În contextul în care prima ediție din 2026 a emisiunii a fost urmărită de jurați alături de presă și de prieteni, Andi Moisescu a fost întrebat cum s-a simțit în această formulă.

„E cea mai mișto formulă în care am văzut până acum emisiunea. Jur! M-am uitat, am avut 16 începuturi până acum, da? Deci ăsta mi s-a părut cel mai tare, cel mai spectaculos. Noi am mai fost mai mulți, dar am văzut-o până acum, în ultimii ani, împreună cu echipa de producție și cam toată lumea știe ce s-a întâmplat. Că fiecare a fost implicat în câte ceva și știe toată povestea, da? Pentru noi surpriza e doar să vedem niște povești suplimentare pe care, de exemplu, noi nu le știm”, a explicat acesta.

Andi Moisescu a declarat că ar fi oferit mult mai multe Golden Buzz-uri, însă regulamentul emisiunii nu îi permite acest lucru. De asemenea, el a spus că a fost surprins să constate că primul „Nu” din acest sezon a venit chiar din partea sa.

„Nu vreau să deconspir momentele. M-au emoționat foarte multe momente. Aș fi dat la Golden Buzz… Deci ele sunt 10 toate. Noi avem fiecare câte două, dar eu aș fi dat cred că la cel puțin 16 concurenți. Sunt multe momente la care noi nu mai aveam Golden Buzz și am mai fi dat”, a mai spus acesta, pentru Libertatea.