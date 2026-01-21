Mihai Bobonete pleacă în turneu în diaspora: Românii din afară râd cel mai tare

Mihai Bobonete începe anul cu un nou turneu internațional de stand-up comedy, programat în mai multe orașe europene, acolo unde comunitățile de români continuă să umple sălile de spectacole. Anunțul a fost făcut în emisiunea Morning Glory, unde actorul a vorbit atât despre spectacolele din diaspora, cât și despre viața din culise, cu bunele și relele ei.

Primul show este programat pe 23 ianuarie, la Dublin, urmat de un spectacol la Londra, pe 25 ianuarie, la celebra sală Apollo, cu aproape 4.000 de locuri. Turneul se va încheia pe 31 ianuarie, la Stuttgart. Bobonete a amintit că la Londra a mai avut un spectacol sold-out, iar experiențele din Germania au fost printre cele mai apreciate. „Publicul de la Frankfurt a fost, fără exagerare, cel mai bun public pe care l-am avut anul trecut”, a spus comediantul.

Pentru Bobonete, turneele din diaspora au devenit un barometru sincer al reacției publicului. „Românii din afară vin cu chef de râs, dar și cu nevoia de a se regăsi. Stau departe de casă și vor să se simtă, măcar două ore, ca acasă”, a explicat artistul.

De asemenea, comediantul Bobonete a recunoscut că succesul vine la pachet cu oboseală și cu grijile vârstei. „Râdem pe scenă, dar în pauze mai vorbim și de analize, de colesterol, de somn”, a glumit comediantul, menționând că recent și-a refăcut analizele medicale, iar valorile au ieșit mai bine decât în anii trecuți.

Un episod tensionat, povestit de artist, a avut loc la Dublin, în urmă cu doi ani, când spectacolul s-a desfășurat în paralel cu proteste violente împotriva imigranților. „Eram într-o sală plină de români, iar afară ardeau autobuzele. Unii au plecat mai devreme, nu pentru că nu râdeau, ci ca să-și recupereze mașinile”, a relatat Bobonete.

Turneul vine și pe fondul lansării specialului „Life is Life”, disponibil pe VOYO, un material în care comediantul îmbină observația socială cu satira politică. Bobonete susține că publicul din diaspora a reacționat foarte bine la acest tip de umor, chiar dacă, în mediul online, au apărut și controverse.

„Din fericire, trăim mai mult și avem public peste tot. Din nefericire, avem mai multe analize și mai puțin somn”, a concluzionat Bobonete, rezumând, cu umor, realitatea vieții de artist aflat mereu pe drumuri.

Pe lângă dimensiunea artistică, Bobonete a subliniat că turneele din afara țării presupun și un efort personal considerabil, atât fizic, cât și psihic. Drumurile lungi, diferențele de fus orar și ritmul alert al spectacolelor se resimt tot mai clar odată cu înaintarea în vârstă, însă comediantul spune că energia publicului compensează oboseala acumulată. „Când vezi sala plină și oamenii râd din primele minute, uiți de toate”, a explicat el.