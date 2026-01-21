Temu, sub investigație în Turcia. Autoritățile verifică activitățile retailerului online

Biroul retailerului online Temu din Turcia a fost percheziționat miercuri dimineață, au declarat pentru Reuters autoritatea națională pentru concurență și un purtător de cuvânt al companiei chineze. Această acțiune urmează percheziției din decembrie 2025 la sediul european al Temu din Dublin, în contextul preocupărilor legate de eventuale subvenții ilegale acordate de statul chinez.

„Vom coopera pe deplin cu autoritățile turce”, a declarat purtătorul de cuvânt, fără a oferi motive pentru percheziții, dar menționând că au fost ridicate laptopuri și calculatoare.

Autoritatea națională pentru concurență a precizat că a fost efectuată o „inspectare la fața locului” la biroul Temu, precizând că aceasta nu echivalează cu deschiderea unei investigații formale. Organismul a negat afirmația companiei privind confiscarea echipamentelor, explicând că „nu reflectă adevărul”.

„Pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a examinării aflate în curs, în acest stadiu nu este posibilă furnizarea de informații suplimentare”, a mai transmis autoritatea. Potrivit Temu, compania a înființat anul trecut o entitate locală și a deschis un birou în Istanbul, anunț făcut pe LinkedIn.

Temu, deținut de gigantul chinez de ecommerce PDD (PDD.O), comercializează o gamă largă de produse, de la haine la smartphone-uri, la prețuri extrem de reduse, folosind sloganul „Shop like a billionaire”.

Similar rivalului Shein, Temu livrează produsele direct din China către clienți, beneficiind de scutiri vamale pentru coletele cu valoare mică în multe țări.

Creșterea rapidă a platformelor chineze cu prețuri reduse a stârnit nemulțumiri printre retailerii europeni, care susțin că acestea beneficiază de un avantaj neloial. În consecință, Uniunea Europeană a decis să elimine scutirea vamală pentru coletele cu valoare sub 150 de euro (aproximativ 176 de dolari).

Turcia a luat o măsură similară la începutul acestei luni, eliminând scutirea vamală de 30 de euro pentru importurile din comerțul electronic. Guvernul de la Ankara a motivat această decizie prin dorința de a proteja producția și concurența locală, precum și prin preocupări legate de siguranța și sănătatea produselor importate. Schimbarea va intra în vigoare la începutul lunii februarie.