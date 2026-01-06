Când trebuie să plătească românii noua taxă de 25 de lei pentru colete din afara UE

Începând cu 1 ianuarie 2026, toate coletele cu valori mai mici de 150 de euro trimise din afara Uniunii Europene sunt taxate cu 25 de lei. Noua măsură, adoptată recent de Guvern, îi vizează în special pe românii care comandă frecvent de pe platforme populare precum Temu, Shein, Aliexpress sau Trendyol — însă există o singură situație în care destinatarii vor fi nevoiți efectiv să suporte acest cost.

Panică printre cei care cumpără frecvent online: fiecare colet venit din afara Uniunii Europene și evaluat sub 150 de euro intră sub incidența taxei unice de 25 de lei. Sunt vizate în special comenzile realizate prin platformele controlate de companii chineze, care trimit zilnic mii de pachete către România.

Identificarea coletelor care intră sub această regulă și colectarea sumei se vor face prin intermediul firmelor de curierat. Acestea devin principalul intermediar în sistemul de plată, într-un mod comparabil cu benzinăriile care colectează acciza și o virează apoi la bugetul statului.

Întrebarea principală pentru clienți este cine achită efectiv taxa. Potrivit noilor prevederi, singura entitate obligată legal să plătească taxa pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, cu valori sub 150 de euro și cu destinatari în România, este expeditorul sau operatorul din afara UE — adică platformele precum Temu, Shein, Aliexpress sau Trendyol.

Taxa de 25 de lei nu se achită atunci când produsele aparțin unei firme din România, iar platforma are doar rol de intermediar în tranzacție. În acest caz, coletul este tratat ca o vânzare internă și nu intră sub incidența noii taxe.

Regula se aplică inclusiv coletelor care pleacă din afara UE, dar ajung în România după tranzitarea unor depozite aflate în state membre. Astfel, dacă un colet vine în țară dintr-un depozit din Polonia sau Ungaria, însă provine inițial din China și a trecut prin proceduri vamale simplificate în respectivele state, acesta va fi oricum taxat, atâta timp cât destinatarul final este român.

Conform legii, niciun alt actor economic din circuitul comercial — cu excepția expeditorului inițial din afara UE — nu este responsabil pentru plata taxei de 25 de lei.

Există însă o situație în care costul poate ajunge, totuși, la cumpărător. Atunci când compania care trimite produsele decide să includă taxa de 25 de lei — parțial sau integral — în prețul final, clientul va plăti, practic, mai scump produsul.

Decizia depinde de strategia fiecărei platforme: unele pot prefera să absoarbă costul pentru a atrage clienți, în timp ce altele pot transfera taxa în nota finală.

Platformele aflate în plină expansiune, interesate să câștige piață, ar putea suporta integral taxa, astfel încât cumpărătorul să nu simtă nicio diferență. În schimb, companiile deja consolidate sau orientate în special spre profit pot alege să o includă direct în prețurile produselor.