Prim-ministrul britanic Keir Starmer începe anul care marchează un deceniu de la referendumul pentru Brexit cu inițiative ce vizează o relație mai strânsă între Regatul Unit și Uniunea Europeană, potrivit analiștilor de la The European Conservative.

Potrivit unor relatări recente din presa britanică, guvernul de la Londra analizează posibilitatea unei alinieri mai apropiate la piața unică europeană, precum și promovarea unui mecanism de mobilitate pentru tineri, care ar facilita circulația acestora între Marea Britanie și statele membre ale UE.

Informațiile apărute în această săptămână indică faptul că Regatul Unit se pregătește să intre într-un regim de așa-numită „aliniere dinamică” cu Uniunea Europeană în mai multe domenii, unele dintre ele fiind deja agreate în cursul anului trecut.

Acest mecanism ar permite ca anumite reguli stabilite la Bruxelles să fie aplicate automat în legislația britanică, fără a mai fi necesară o aprobare explicită din partea Parlamentului de la Westminster.

Cotidianul britanic The Telegraph a descris acest proces drept „prima pierdere a suveranității Regatului Unit în materie de standarde de la Brexit încoace” și a menționat că acordul promovat de actualul guvern laburist „reprezintă cel mai nefavorabil scenariu posibil”.

Publicația a subliniat că alinierea automată ar putea avea implicații pe termen lung asupra cadrului legislativ național.

Inițiativele guvernului au generat reacții din partea unor formațiuni politice și reprezentanți ai opoziției. Partidul Reform, condus de Nigel Farage, a criticat direcția anunțată

. Trevor Lloyd-Jones, vicepreședinte al partidului pentru circumscripția Aldershot, a declarat că planurile sunt „o rușine”, adăugând: „Starmer chiar va face acest lucru, va anula cea mai importantă decizie democratică a Marii Britanii dintr-o generație”.

De asemenea, filiala Reform din Bracknell a comentat că este „puțin probabil” ca Keir Starmer să mai fie prim-ministru în momentul în care aceste planuri vor intra în vigoare, menționând însă că „vom avea, din păcate, un alt eurofil în locul său”.

Potrivit relatărilor din presa britanică, „alinierea dinamică” ar putea lega Regatul Unit de regulile UE privind neutralitatea climatică, indiferent de poziția exprimată de Parlament. În plus, deciziile luate la nivel european ar putea influența legislația britanică în domenii precum standardele alimentare, utilizarea pesticidelor și bunăstarea animalelor.

Referitor la aceste aspecte, Andrew Griffith, membru al conducerii Partidului Conservator, a afirmat că „standardele UE sunt mai scăzute decât cele ale Regatului Unit – de ce ar dori Partidul Laburist acest lucru?”.

El a adăugat că secretarul pentru energie și tranziție climatică, Ed Miliband, „reuşeşte deja să afecteze producţia industrială britanică prin costuri ridicate ale energiei, fără a fi nevoie de sprijin suplimentar de la Bruxelles”.

Fostul consilier al fostului premier Margaret Thatcher, Nile Gardiner, a declarat că Keir Starmer „se predă Bruxelles-ului”. În același timp, mai multe analize din presa britanică notează că este discutabil dacă un guvern conservator ar fi adoptat o abordare semnificativ diferită, în cazul în care ar fi câștigat ultimele alegeri generale.

Un proiect de lege care ar detalia aceste schimbări este așteptat să fie prezentat Parlamentului în primăvara sau vara acestui an. Conform informațiilor disponibile, ulterior adoptării cadrului legislativ, rolul Parlamentului în procesul decizional ar putea fi limitat în domeniile vizate de alinierea cu normele Uniunii Europene.