Cristian Rizea, acuzat de furt de identitate după lansarea unei televiziuni cu o siglă similară România TV. Reacția CNA

Consiliul Național al Audiovizualului s-a autosesizat și a analizat în regim de urgență o serie de clipuri apărute pe rețelele de socializare, asociate cu lansarea așa-numitei „televiziuni” Rizea TV – RTV, inițiată de Cristian Rizea. Potrivit CNA, materialele analizate folosesc o grafică aproape identică cu cea a postului România TV, inclusiv sigla, elemente care pot crea confuzie în rândul publicului, potrivit paginademedia.ro.

Proiectul Rizea TV a fost lansat cu Laura Vicol, fost parlamentar PSD, implicată în scandalul Nordis, prezentată în postura de moderator. În cadrul clipurilor, Cristian Rizea relatează o serie de episoade și afirmații despre alți politicieni, cu referiri la aspecte intime, fără a prezenta dovezi care să le susțină.

La ședința CNA a participat și Roxana Niculescu, director de programe la România TV, care a semnalat riscul de confuzie creat de identitatea vizuală a clipurilor.

„Subiectul este această siglă, acest pachet grafic care apare pe toate platformele și care induce foarte ușor în eroare pe oricine din această țară că ar fi conținut de la România TV și că ar reprezenta România TV”, a declarat Roxana Niculescu în fața membrilor Consiliului.

Reprezentanta România TV a atras atenția și asupra promovării intense a noii „televiziuni” în ultimele zile pe un alt post de știri, fără a-l nominaliza. Monitorizările realizate de Paginademedia.ro arată că Realitatea Plus a promovat frecvent proiectul Rizea TV.

„Putem să ne punem întrebarea de ce timp de două zile, până luni, 19 ianuarie, a existat o foarte mare promovare pe un alt post de televiziune a acestei televiziuni pe care domnul Rizea o anunță ca fiind televiziunea românilor de pretutindeni. Mai mult, doamna Laura Vicol se află într-un studio de televiziune. Ne afectează, chiar ne afectează din punct de vedere al imaginii, din punct de vedere moral și legal până la urmă”, a spus Roxana Niculescu.

Aceasta a mai adăugat că situația ridică probleme legate de responsabilitatea editorială în mediul online.

„Dacă permitem o astfel de junglă în online, iar noi venim și răspundem în fața dumneavoastră pentru toate greșelile sau «negreșelile» pe care le facem, nu mi se pare că este corect”, a completat ea.

După vizionarea fragmentelor din materialele distribuite online, membrii Consiliului Național al Audiovizualului au votat în unanimitate eliminarea clipurilor de pe platformele de socializare. Motivele invocate au fost utilizarea unui limbaj injurios, dezinformarea și încălcarea drepturilor de autor.

Monica Gubernat, membru CNA, care a formulat propunerile de eliminare, a calificat situația drept „furt de identitate”. „Va fi un ordin de eliminare pentru toate platformele și vom merge pe dezinformare, pe limbaj injurios și pe furt de identitate, pe drepturi de autor”, a declarat Monica Gubernat în cadrul ședinței.