Cristian Rizea face acuzații grave și susține că Gigi Becali, Mihai Rotaru și Neluțu Varga sunt implicați în mafia pariurilor

Fostul deputat PSD Cristian Rizea a formulat, într-o apariție publică recentă, acuzații extrem de grave la adresa unor patroni importanți din fotbalul românesc. Invitat în podcastul iAM Ștucan, Rizea a susținut că Gigi Becali, Neluțu Varga și Mihai Rotaru ar avea legături directe cu mafia pariurilor și ar obține sume importante de bani din meciuri trucate.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei discuții ample despre influența pariurilor ilegale în fotbal și despre ceea ce Rizea numește „o realitate despre care nimeni nu vrea să vorbească”.

Cristian Rizea a explicat că a ajuns să cunoască persoane-cheie din sportul românesc în perioada în care a fost director în cabinetul Ministerului Tineretului și Sportului, instituție condusă între anii 2000 și 2002 de Georgiu Gingăraș. Ulterior, spune Rizea, a activat ca om de afaceri în mediile influente ale Capitalei, context în care a intrat în contact cu „toți greii sportului românesc”.

Pe baza acestor conexiuni, fostul deputat afirmă că deține informații sensibile despre modul în care funcționează culisele fotbalului românesc.

În podcast, Cristian Rizea a susținut că patronii FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj ar fi implicați activ în aranjarea meciurilor, în scopul obținerii de câștiguri din pariuri.

Rizea a afirmat explicit că aceste practici nu ar fi izolate și că ar reprezenta o sursă constantă de venit pentru cei implicați.

Cristian Rizea a fost condamnat definitiv la patru ani și jumătate de închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor. După eliberarea sa din detenție, în iulie 2025, acesta a început o serie de apariții publice și interviuri în care atacă persoane publice pe care le consideră „imorale”.

O mare parte din discursul său este concentrată asupra lui Gigi Becali, pe care îl acuză de îmbogățire ilegală și de implicare în pariuri pe meciuri trucate.

În cadrul podcastului, Rizea a afirmat textual:

„Am aflat multe lucruri despre furăciunile de la statul român. El n-a făcut ceva să producă bani. În orice țară din lumea asta, dacă ești în TOP 10 miliardari, trebuie să ai ceva, să produci ceva. Să faci cuie, să faci ceva. Nu aduce plusvaloare societății românești. El se ocupă de meciuri trucate. Asta a făcut toată viața lui. Îl cunosc din `90.”

Întrebat de jurnalistul Costin Ștucan care este sursa acestor informații, Rizea a răspuns:

„Pentru că sunt foarte bine informat. O să vedeți ce o să iasă acum, inclusiv din străinătate.”

Cristian Rizea a afirmat că ar fi oferit declarații presei din Italia și că există investigații legate de relații între mafia românească și grupări precum ’Ndrangheta. El a mai spus:

„Pot să spun că am dat și urmează să mai dau niște interviuri cu presa din Italia prin Zoom. Vă trimit un interviu care a apărut despre Ndrangheta și mafia românească, în urma interviului pe care eu l-am dat.”

Tot el a adăugat:

„Tot ce am spus de meciurile trucate, iată că au început să se adeverească. Eu am fost primul care a deschis Cutia Pandorei despre care nimeni nu vrea să vorbească.”

Unul dintre cele mai sensibile momente ale discuției a fost legat de Mirel Rădoi. Rizea a susținut că plecarea lui Rădoi de la Universitatea Craiova ar fi fost cauzată de un meci trucat:

„A trântit meciul atunci echipa. Un antrenor ca Rădoi, care vrea să facă performanță… Am aflat, de unde îmi iau eu informațiile, că s-a săturat ca cineva să-și bată joc de munca lui.”

Și a continuat:

„Cum să te simți când vezi că trei-patru jucători cheie îți trântesc meciul, când tu depui efort ca antrenor, să performezi? Și tu vezi că ei trântesc meciul la ordinul patronului.”

În final, Rizea a susținut existența unui dosar la DIICOT:

„O să se deslușească toate astea pentru că este un dosar la DIICOT. O să vedeți surprize mari!”

Costin Ștucan a răspuns însă rezervat, afirmând că a investigat mafia pariurilor timp de 13 ani și că, deși au existat declarații la DIICOT și DNA, dosarele nu au avansat.