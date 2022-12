Mirel Rădoi a demisionat de la CS „U” Craiova. Antrenorul s-a răzgândit, după ce anunțase că nu pleacă

Mirel Rădoi (41 de ani) și-a dat demisia de la CS „U” Craiova. Miercuri, oltenii au fost învinși, în Cupa României, în deplasare, de FC Argeș, scor 1-2. Antrenorul a spus, inițial, că nu va renunța, dar, în câteva minute s-a răzgândit și a anunțat că pleacă de la gruparea „alb-albastră”. Favorit să-i ia locul este Corneliu Papură, „soluția de avarie” la care se gândește să apeleze patronul Mihai Rotaru.

Mirel Rădoi a demisionat de la CS „U” Craiova

„Între mine și jucători nu s-a întâmplat nimic. Cred că nea Sorin a înțeles greșit mesajul. I-am zis că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fotbalist. Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, la antrenamente… nu am acceptat și nu voi accepta asta niciodată! Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a deranjat. Eu le spun în față. Cred că indiferent cine face propunerile, tot patronul Mihai Rotaru a fost cel care m-a adus.

Drumul a fost lung de la flash interviu până aici. Pe drum am luat decizia! În momentul în care stai și le pui cap la cap… am tot colectat informații cât am fost aici. Decât să fie o situație implozivă, mai bine plec eu! Apoi lucrurile se vor lămuri. Nu făceam decât să ne păcălim singuri dacă mai rămâneam.

Îmi pare rău doar că nu am reușit să ne calificăm în Cupă. Nu mi-a fost ușor nici mie să îi văd așa. Dar concluzia e că nu am putut face mai mult. Au apărut aceste lucruri interne care au dinamitat situația”, a spus tehnicianul.

Declarații după eșecul de la Pitești

„O primă repriză bună, am avut șanse clare de a marca. Au fost 5 situații clare. Am început bine și partea secundă, am reușit să înscriem. Cred că pe un moment de relaxare al nostru, am zis că e meciul câștigat… golul 2 pe care l-am primit ne-a debusolat.

Pe final de joc am dat și semne de oboseală, n-am mai reușit să atacăm profunzimea. Astea le-am cerut, dar nu am putut. Din păcate, nu am reușit să egalăm. Am înțeles că o remiză ne-ar fi calificat.

Nu sunt nemulțumit de vreun jucător anume astăzi, doar de rezultat. Probabil meciul cu FCU Craiova și declarațiile din interior ne-au afectat. Încercăm să rezolvăm, dacă nu putem, ridicăm mâna ca la școală și gata. Eu o să le ridic pe amândouă, că nu prea mi-a plăcut acolo”, a mai declarat Mirel Rădoi, conform Orange Sport.