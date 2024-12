Politica Noul Parlament. Deputaţii ale căror mandate vor fi validate, vor depune jurământul







Plenul Camerei Deputaţilor se reia, sâmbătă, de la ora 9.00, în cadrul şedinţei urmând să se aprobe raportul comisiei de validare, depunerea jurământului de credinţă de către deputaţii ale căror mandate vor fi validate şi prezentarea pentru fiecare grup parlamentar a conducerii.

Reamintim că vineri 20 decembrie, Camera Deputaţilor s-a reunitâ în prima şedinţă de plen din noua legislatură, pentru alegerea componenţei comisiei de validare a mandatelor, formată din reprezentanţii partidelor, conform ponderii rezultate în urma alegerilor din 1 decembrie.

Şedinţa de plen a fost condusă de Sereş Deneş, parlamentar UDMR, în calitate de preşedinte senior, asistat de cei mai tineri patru deputaţi, în calitate de secretari. Deputaţii au început şedinţa cu un moment de reculegere în memoria martirilor Revoluţiei Române din 1989.

Noul Parlament. Comisia de validare a mandatelor deputaților

În prima şedinţă de plen a fost aleasă comisia de validare a mandatelor deputaţilor, formată din 30 de deputaţi, conform ponderii partidelor în noul Legislativ. Astfel, PSD are 86 de membri în Camera Deputaţilor, iar în comisia de validare are 8 parlamentari.

Grupul parlamentar AUR are 63 de membri şi numărul de deputaţi din comisia de validare este 6. Grupul parlamentar al PNL are 49 de membri şi conform ponderii, numărul de deputaţi din comisia de validare este 4. Grupul parlamentar al USR are 40 de parlamentari în Camera Deputaţilor şi numărul de deputaţi din comisia de validare este de 4. Grupul parlamentar S.O.S are 28 de membri şi în comisia de validare are 2 deputaţi, în timp ce partidul POT are 24 de parlamentari şi în comisie are 2 deputaţi.

UDMR are în Camera Deputaţilor 22 de membri iar în comisia de validare are 2 membri. Grupul miniorităţilor are 19 membri şi în comisia de validare are 2 membri.