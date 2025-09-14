CNA: Peste 400 de ordine de eliminare a dezinformării rusești în mediul online, de la începutul anului

Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a declarat că, de la începutul anului, au fost emise peste 400 de ordine de eliminare a conținutului online cu dezinformări de factură rusească.

„Un ordin nu înseamnă un link. Pentru că într-un ordin de eliminare, noi putem să trecem, de exemplu, în privința platformei TikTok, până la 400 de link-uri pe care le găsim, fiind încadrabile la acest tip de conținut ilegal. Deci de ordinul miilor”, a explicat Jucan.

Vicepreședintele CNA amai spus că platformele de social-media nu permit autorităților să caute conținut ilegal în mod direct. „Niciuna dintre platformele despre care noi discutăm nu oferă acces unei autorități astfel încât să caute efectiv cum ai căuta în Google. Practic trebuie să intri într-un mod indirect în platforme și să cauți prin intermediul comentariilor, prin intermediul conturilor, grupurilor și așa mai departe. Niciuna nu te lasă să cauți conținut ilegal, ceea ce este o mare problemă”, a afirmat Jucan.

Pentru a gestiona mai bine această situație, CNA testează mai multe softuri dezvoltate în Uniunea Europeană, specializate în detectarea campaniilor de dezinformare. Potrivit vicepreședintelui, acestea combină inteligența artificială cu asistența umană.

Întrebat dacă ordinele de eliminare sunt aplicate imediat, Valentin Jucan a precizat că majoritatea sunt puse în aplicare, însă intervalul de reacție diferă între platforme. „De exemplu, platforma TikTok, inclusiv după alegerile prezidențiale, reacționa în aproximativ opt minute de la momentul în care noi urcam în platformă un astfel de ordin. Alte platforme au un termen puțin mai mare sau, dacă sunt niște elemente de clarificare, le solicită. Însă majoritatea ordinelor noastre sunt duse la îndeplinire. Există într-adevăr o platformă - X care nu cooperează aproape deloc, 99% nu”, a spus oficialul.

Jucan a explicat că, după încheierea alegerilor prezidențiale, metodele de dezinformare au devenit mai sofisticate, trecând din zona conținutului ilegal clar în cea a manipulării percepțiilor.

Putin ne iubește. Sau aeronave militare rusești cu mesajul ‘Ce rost are să te lupți cu aceste nave de luptă extrem de performante’. Este un fenomen psihologic prin care tu, din start, te predai adversarului înainte ca orice bătălie să înceapă. Acest tip de campanie nu poate fi considerat ilegal, luată postare cu postare, fiindcă nu este nimic ilegal atunci când apare o postare care promovează ideea că Putin ne iubește, a exemplificat Valentin Jucan.

Vicepreședintele CNA a explicat și criteriile pentru declararea unei campanii ca ilegală: „Când vedem că avem de-a face cu o campanie sistemică și acele postări nu au un comportament autentic, deci în spatele conturilor nu se află persoane reale, ci sunt boți sau sunt create cu inteligență artificială și promovate cu ajutorul softurilor special concepute pentru a evita algoritmii și acordurile grupurilor de moderare ale platformelor, atunci putem declara o campanie ca fiind ilegală. Ea de fapt nu are un comportament natural”.