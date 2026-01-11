Monden

Povestea iedului lui Carmen Tănase. A ajuns la circ pentru că era foarte deștept

Comentează știrea
Povestea iedului lui Carmen Tănase. A ajuns la circ pentru că era foarte deșteptSursa: Carmen Tanase / Facebook
Din cuprinsul articolului

Carmen Tănase este cunoscută pentru faptul că iubește animalele drept urmare a adoptat inclusiv un ied. Doar că acesta a devenit un animal extrem de inteligent.

Carmen Tănase nu se dă înapoi de la niciun animal

          Actrița este una dintre persoanele care adoptă animale și are grijă cu sfințenie de ele. Așa că a ajuns și în posesia unui ied. “Eu am avut un ied. Că eram cu el la o căsuță și ieșeam cu el la plimbare în pădure la Băneasa. Trebuia să mănânce. L-am luat de la mama lui și mergea la picior.

 

Impozitul pe mașini. Cum se aplică concret taxele pentru hibride și standardele de emisii în 2026
Impozitul pe mașini. Cum se aplică concret taxele pentru hibride și standardele de emisii în 2026
Schimbarea orei. Decizia așteptată care ar putea opri mutările ceasurilor pentru totdeauna
Schimbarea orei. Decizia așteptată care ar putea opri mutările ceasurilor pentru totdeauna

         Nu că mergea, eu făceam 3 pași, făcea și el. Mă opream eu se oprea și el. Vorbea cu maică-mea, el știa cuvinte. El de la țâța mă-sii a ajuns la mine. L-am luat eu de la Craiova.”, a explicatartista.

Iedul a ajuns în turneu

         Ba mai mult animăluțul ajunsese să înțeleagă inclusiv cuvinte. „Și înțelegea cuvinte, ca dovadă, el a ajuns apoi vedetă la circ și era cel mai deștept animal din circ. Avea un număr cu un cățel și cu un ponei. Pentru că era atât de deștept l-au băgat în spectacol că nu există cum e iedul ăsta.

        La un an după ce l-am dus acolo, am auzit la televizor, de un Paște, de un circ și vedete circului iedul Cip. Și mi-am dat seama că ăsta e copilul meu. Fusese în turneu în străinătate. A fost greu când l-am lăsat la circ. Pentru că bărbatul meu tot zicea să facem ceva cu iedul ăsta”, a mai povestit actrița.

Lăcomia i-a pus capac

         Singura problemă a iedului a fost lăcomia. „Și a murit pentru că el era extrem de lacom. De lăcomie s-a dus și a mâncat din ciorbița câinelui și a înghiți un os și și-a perforat intestinul. L-au operat dar nu a mai putut fi salvat”, a încheiat Carmen Tănase.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:08 - De ce fântânile istorice din Italia sunt supravegheate non-stop
19:00 - Vali Vijelie a plecat de la o cântare cu patru sacoșe de bani. Cine l-a ajutat
18:51 - Diagnosticată greșit cu o boală gravă, Amna a trecut prin momente cumplite
18:40 - Impozitul pe mașini. Cum se aplică concret taxele pentru hibride și standardele de emisii în 2026
18:32 - Ce să mănânci când ești stresat. Recomandările experților în nutriție
18:21 - Unde să îți pui banii în 2026. Lecții de la cei mai bogați oameni ai lumii

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale