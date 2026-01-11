Povestea iedului lui Carmen Tănase. A ajuns la circ pentru că era foarte deștept

Carmen Tănase este cunoscută pentru faptul că iubește animalele drept urmare a adoptat inclusiv un ied. Doar că acesta a devenit un animal extrem de inteligent.

Actrița este una dintre persoanele care adoptă animale și are grijă cu sfințenie de ele. Așa că a ajuns și în posesia unui ied. “Eu am avut un ied. Că eram cu el la o căsuță și ieșeam cu el la plimbare în pădure la Băneasa. Trebuia să mănânce. L-am luat de la mama lui și mergea la picior.

Nu că mergea, eu făceam 3 pași, făcea și el. Mă opream eu se oprea și el. Vorbea cu maică-mea, el știa cuvinte. El de la țâța mă-sii a ajuns la mine. L-am luat eu de la Craiova.”, a explicatartista.

Ba mai mult animăluțul ajunsese să înțeleagă inclusiv cuvinte. „Și înțelegea cuvinte, ca dovadă, el a ajuns apoi vedetă la circ și era cel mai deștept animal din circ. Avea un număr cu un cățel și cu un ponei. Pentru că era atât de deștept l-au băgat în spectacol că nu există cum e iedul ăsta.

La un an după ce l-am dus acolo, am auzit la televizor, de un Paște, de un circ și vedete circului iedul Cip. Și mi-am dat seama că ăsta e copilul meu. Fusese în turneu în străinătate. A fost greu când l-am lăsat la circ. Pentru că bărbatul meu tot zicea să facem ceva cu iedul ăsta”, a mai povestit actrița.

Singura problemă a iedului a fost lăcomia. „Și a murit pentru că el era extrem de lacom. De lăcomie s-a dus și a mâncat din ciorbița câinelui și a înghiți un os și și-a perforat intestinul. L-au operat dar nu a mai putut fi salvat”, a încheiat Carmen Tănase.