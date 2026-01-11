Povestea iedului lui Carmen Tănase. A ajuns la circ pentru că era foarte deștept
- Maria Pană
- 11 ianuarie 2026, 17:17
Carmen Tănase este cunoscută pentru faptul că iubește animalele drept urmare a adoptat inclusiv un ied. Doar că acesta a devenit un animal extrem de inteligent.
Carmen Tănase nu se dă înapoi de la niciun animal
Actrița este una dintre persoanele care adoptă animale și are grijă cu sfințenie de ele. Așa că a ajuns și în posesia unui ied. “Eu am avut un ied. Că eram cu el la o căsuță și ieșeam cu el la plimbare în pădure la Băneasa. Trebuia să mănânce. L-am luat de la mama lui și mergea la picior.
Nu că mergea, eu făceam 3 pași, făcea și el. Mă opream eu se oprea și el. Vorbea cu maică-mea, el știa cuvinte. El de la țâța mă-sii a ajuns la mine. L-am luat eu de la Craiova.”, a explicatartista.
Iedul a ajuns în turneu
Ba mai mult animăluțul ajunsese să înțeleagă inclusiv cuvinte. „Și înțelegea cuvinte, ca dovadă, el a ajuns apoi vedetă la circ și era cel mai deștept animal din circ. Avea un număr cu un cățel și cu un ponei. Pentru că era atât de deștept l-au băgat în spectacol că nu există cum e iedul ăsta.
La un an după ce l-am dus acolo, am auzit la televizor, de un Paște, de un circ și vedete circului iedul Cip. Și mi-am dat seama că ăsta e copilul meu. Fusese în turneu în străinătate. A fost greu când l-am lăsat la circ. Pentru că bărbatul meu tot zicea să facem ceva cu iedul ăsta”, a mai povestit actrița.
Lăcomia i-a pus capac
Singura problemă a iedului a fost lăcomia. „Și a murit pentru că el era extrem de lacom. De lăcomie s-a dus și a mâncat din ciorbița câinelui și a înghiți un os și și-a perforat intestinul. L-au operat dar nu a mai putut fi salvat”, a încheiat Carmen Tănase.
