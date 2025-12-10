Carmen Tănase, despre „Inimă de țigan”: Am râs patru ani cât n-am râs toată viața

Carmen Tănase a explicat la un podcast că telenovela ”Inimă de țigan” a fost ca un respiro pentru ea și pentru toată distribuția. Asta pentru că s-a râs foarte mult la filmări, prin prisma scenelor.

Actrița a explicat că fimările la cea mai iubită telenovelă au fost tot o distracție. ”Patru ani de zile am râs cât pentru toată viața. Am râs lucrând, când ne dicta Luncașu textul.

Am râs citind textul scris de fete, de Simona și de Sorina, dar uneori ni-l dicta Luncașu. Am râs în timpul filmărilor. Am râs de nu se mai putea filma. Am râs până s-a țipat că nu mai terminam”, a povestit aceasta.

De asemenea un moment memorabil a fost acela în care actrița avea o oală în cap în care Gheorghe Visu lovea cu polonicul. ”Am râs la aia cu oala în cap când dădea cu polonicul, îmi punea oala în cap și îmi dădea cu polonicul. Și eu am zis: da. facem, nicio problemă, eu nu știam ce înseamnă. Mi-a pus oala aia în cap.

Și când mi-a dat cu polonicul toing-toing, a fost ca la desene animate. Mi s-a zguduit capul și când mi-a scos oala, eu aveam ochii beliți și au început să râdă operatorii și normal că am început să râd și eu și s-a terminat, gata, din clipa aia, n-a mai ieșit niciodată cum a ieșit prima dată”, a mai povestit ea.

”Inimă de țigan” a fost cea mai iubită telenevolă românească și prin prisma distribuției. Carmen Tănase și Gheorghe Visu au interpretat două dintre rolurile principale și au fost considerați de public sarea și piperul filmului. Personajele lor au scris istorie, iar Carmen Tănase a intrepretat-o pe ”Flăcărica” și la un concert recent al Loredanei Groza.