Telenovela care a făcut furori în anii 2000. Toate femeile se uitau

Telenovela „Salomé” a devenit un fenomen la nivel internațional și a atras atenția și în România, unde a fost difuzată pe Acasă TV. Serialul a captivat publicul prin combinația de dramă, iubire și intrigă încă din prima clipă, potrivit IMDB.

„Salomé” a fost produsă de Televisa și lansată în Mexic în 2001. Are 150 de episoade și spune povestea unei femei care își urmărește destinul, în ciuda obstacolelor. Serialul combină viața cabaretelor cu probleme sociale și familiale, creând un mix de romantism și tensiune.

Protagonista, Fernanda Quiñones, cunoscută și ca „Salomé”, este o dansatoare de cabaret cu un trecut dificil. În aparență viața ei este strălucitoare, dar ea caută dragoste și fericire adevărată. Destinul o aduce în contact cu Julio Montesino, un bărbat căsătorit, dar care dezvoltă o relație intensă și complicată cu Salomé.

Conflictul se accentuează din cauza soției lui Julio, Ángela, și a intrigilor familiei Montesino. Povestea explorează trădarea, gelozia și lupta pentru dragoste, dar și puterea de a depăși dificultățile.

Distribuția este impresionantă:

Edith González joacă rolul principal, Salomé.

Guy Ecker îl interpretează pe Julio Montesino.

Mónika Sánchez îl joacă pe Ángela, soția lui Julio.

Alte personaje importante sunt interpretate de María Rubio și Aarón Hernán.

Acțiunea se desfășoară în Mexico City, în cabarete și cluburi de noapte, dar și în casele personajelor, punând în lumină diferențele sociale și conflictele de familie. Serialul explorează și tema puterii feminine și a curajului de a înfrunta obstacolele vieții.

Telenovela a fost atât de apreciată încât revenirea ei pe Acasă Gold în 2025 a stârnit entuziasm printre fani. Criticii și publicul au lăudat interpretările actorilor, mai ales pe cea a lui Edith González, care a transmis autenticitate și emoție personajului său.

„Salomé” rămâne un reper pentru telenovelele sud-americane și un exemplu de dramă și romantism bine construit. Serialul este urmărit și astăzi cu interes, fiind preferat de telespectatorii care iubesc poveștile complexe și pline de suspans.