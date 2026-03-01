Monden

Dragoste cu parfum de primăvară. Patru zodii care se îndrăgostesc în martie

Dragoste cu parfum de primăvară. Patru zodii care se îndrăgostesc în martieiubire primăvara / sursa foto: dreamstime.com
Pe parcursul lunii martie, mai mulți astrologi semnalează că anumite zodii vor resimți o intensificare a sentimentelor romantice, influențate de tranzite planetare precum retrogradarea lui Mercur în Pisces, intrarea lui Venus în Berbec și apropierea echinocțiului de primăvară.

Berbec — impuls și inițiativă în dragoste

Astrologii consemnează că trecerea lui Venus în Berbec pe 6 martie poate stimula inițiativa sentimentală în rândul nativilor Berbec.

Conform unei analize lunare, „viața ta amoroasă devine mult mai impulsivă și pasională” — sintagmă redată aici dintr-un articol cu prognoze pentru luna martie.

Contextul planetar favorizează întâlnirile rapide și deciziile romantice, deși specialiștii avertizează că entuziasmul inițial nu garantează neapărat stabilitate pe termen lung.

Taur — reconectare și clarificări emoționale

Taurii pot experimenta o perioadă de reconectare afectivă în prima parte a lunii, pe fondul influenței retrograde a lui Mercur în sectorul sensibil al relațiilor.

Un comentariu dintr-un articol dedicat retrogradării notează că în astfel de perioade „poți reveni la discuții nerezolvate sau te poți reconecta cu cineva din trecut”.

Această energie ar putea facilita împăcări sau clarificări, iar pentru unii nativi Taur, rezultatul poate fi redeschiderea unei relații sau dezvoltarea unei noi legături bazate pe înțelegere.

Leu — oportunități și expresivitate romantică

Leii se pot afla printre semnele favorizate pentru întâlniri semnificative în 2026; influențele lui Jupiter și mișcările lui Venus sporesc șansele pentru gesturi mari și exprimare afectivă.

leu

leu / sursa foto: dreamstime.com

După cum remarcă unul dintre editoriale, „2026 marchează pentru Leu un capitol definitoriu” în planul sentimental.

Această combinație astrologică sugerează că nativii Leu pot fi mai dispuși să-și manifeste sentimentele și să atragă atenția partenerilor potențiali.

Balanță — reevaluare și aliniere de valori în relații

Potrivit unor previziuni pentru anul 2026, Balanțele ar putea beneficia de o perioadă de reevaluare a relațiilor, culminând cu momente favorabile pentru angajarea într-un parteneriat armonios.

Un material de sinteză despre tendințele anului arată că anumite tranzite vor aduce „timpuri în care conectarea intimă și stabilitatea devin mai importante”, sugerând posibilitatea unor începuturi sau consolidări romantice.

Contextul astrologic comun

Mai multe publicații subliniază elementele comune care susțin aceste tendințe: Mercur retrograd în Pești (până pe 20 martie), mișcările lui Venus și apropierea sezonului Berbec.

Unul dintre articole sintetizează efectele retrogradării astfel: „relațiile pot reveni în discuție, iar reconectările sunt posibile” — observație relevantă pentru înțelegerea modului în care trecutul și comunicarea influențează viața sentimentală în această perioadă.

