Monden

Cinci zodii cu probleme serioase de sănătate. Dr. Google nu e o soluție

Cinci zodii cu probleme serioase de sănătate. Dr. Google nu e o soluțiemedic / sursa foto: dreamstime.com
Pe fondul unor tranzite importante ale planetelor, experții sugerează că mai multe zodii ar putea resimți mai profund efectele asupra energiei, sistemului imunitar sau echilibrului emoțional în această perioadă.

Gemeni – sensibilitate a plămânilor și respirației

Nativii din Gemeni sunt atenționați privind gestionarea sănătății fizice și mentale.

Persoanele din acest semn sunt asociate, conform unor tradiții astrologice occidentale, cu sensibilități la nivelul pieptului, plămânilor și sistemului respirator, ceea ce necesită precauții sporite în perioade de stres sau schimbări energetice.

Rac – risc de dezechilibre mentale și emoționale

Nativii din zodia Rac ar putea resimți mai intens efectele retrogradării lui Mercur, care începe la finele lunii februarie.

Această influență ar putea aduce fluctuații în plan emoțional, ceea ce, potrivit astrologilor, poate avea impact indirect asupra sănătății psihice și fizice.

Vărsător – predispoziție la oboseală și dezechilibre circulatorii

În unele analize astrologice, Holashtak (un interval considerat mai puțin favorabil în astrologie), semnul Vărsător este listat printre zodiile pentru care se recomandă precauție în această perioadă.

Varsător

Varsător / sursa foto: dreamstime.com

Astrologii avertizează că această zodie ar putea fi mai sensibilă la probleme legate de oboseală și circulație, iar stresul poate accentua astfel de simptome.

Leu – recomandări de echilibru între stres și odihnă

Deși nu există predicții directe ale unei boli specifice, sursele astrologice avertizează că Leii ar trebui să acorde o atenție sporită echilibrului între activitate și odihnă.

Energiile astrale de la sfârșitul lunii februarie, cum ar fi influența retrogradării lui Mercur în semnul Pești, pot accentua oboseala sau problemele digestive dacă nu se adoptă măsuri preventive.

Pești – vulnerabilitate a sistemului imunitar

Conform unor surse despre sănătate și zodii, Peștii sunt descriși ca având un sistem imunitar mai slab decât al altor semne, ceea ce îi poate face mai predispuși la îmbolnăviri, în special în perioade cu intensitate emoțională sau schimbări de anotimp.

Acest tip de influență agravează tendințele tipice ale nativilor Pești de a „se îmbolnăvi din grijă”, potrivit tradițiilor astrologice occidentale, ceea ce sugerează o nevoie de precauție în gestionarea riscurilor de sănătate.

Proiecte speciale