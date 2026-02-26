Trei zodii care pleacă după cafea și se întorc cu povești și zero zahăr

Influențele cosmice care pot provoca neatenție, confuzie în comunicare sau tendințe spre distragere la anumite semne zodiacale, la sfârșit de februarie.

Setul de tranzite astrologice din această perioadă — inclusiv retrogradarea planetei Mercur în semnul Peștilor, eclipsa lunară în Fecioară și energiile lunii Plină din Leu — poate afecta abilitatea unor nativi de a rămâne concentrați asupra sarcinilor cotidiene.

Un eveniment central în astrologia de sfârșit de februarie este retrogradarea planetei Mercur, care începe pe 26 februarie 2026 în semnul Peștilor.

Retrogradările lui Mercur sunt tradițional asociate cu dificultăți în comunicare, planificare și claritate mentală, iar în semnul Peștilor acestea pot accentua interpretările simbolice, emoționale sau imprecise ale informațiilor.

Vogue India explică că acest tranzit este adesea caracterizat prin „**neînțelegeri ... întârzieri în călătorii” și o nevoie de reflecție și reevaluare a chestiunilor din trecut.

Printre zodiile cel mai intens influențate de acest eveniment astrologic se află Peștii, pentru că retrogradarea lui Mercur se petrece exact în semnul lor.

Potrivit publicației The Everygirl, Peștii pot resimți acest retrograd mai puternic decât alții, iar „presiunea de a lua decizii rapide” sau de a gestiona probleme din trecut poate afecta capacitatea lor de concentrare.

Aceasta sugerează că Peștii pot fi mai distrași sau neatenți în comunicarea zilnică sau în gestionarea responsabilităților practice spre sfârșitul lunii.

Un alt semn identificat ca predispus la provocări de atenție în această perioadă este Gemeni. Pentru că Mercur este guvernatorul nativului Gemeni, retrogradarea în această perioadă poate amplifica efectele comunicării neclare.

Conform aceleiași surse, Gemenii „s-ar putea să vă puneți la îndoială comunicarea” și pot întâmpina dificultăți în a exprima clar sau coerent ideile, ceea ce se poate traduce în erori de atenție sau în interpretări incomplete ale mesajelor.

Deși mai puțin vizibil ca semn cel mai afectat de Mercur retrograd în sine, Racii apar în previziunile meteo-horoscopului YourTango pentru perioada 23 februarie – 1 martie 2026 într-un context în care „s-ar putea să fie nevoie să încetinești sau să întrerupi deciziile majore…”.

În cazul Racilor, neatenția poate apărea în situații legate de dinamica familială sau rutinele de zi cu zi, iar sfatul astrologilor este să adopte o abordare mai reflectivă și mai atentă la detalii pentru a evita confuziile.

Previziunile pentru ultima săptămână din februarie mai indică și alte influențe care pot contribui la lipsa de concentrare: conjunctii planetare rar întâlnite, eclipsa în Fecioară sau tensiuni între planete care pot crea „fricțiuni” între ceea ce este idealizat și real.

Aceste aliniamente pot favoriza dezorganizarea mentală sau evaluări inaccurate ale situațiilor dacă nu sunt observate cu grijă de fiecare semn în parte.