Doina Andronachi, 83 de ani, a cucerit scena la „Românii au talent” cu Golden Buzz: Sunteți încântătoare

Doina Andronachi, pensionară de 83 de ani, a impresionat jurații de la „Românii au talent” cu un moment plin de muzică și energie pozitivă. Povestea vieții și pasiunea pentru artă i-au adus recunoașterea publicului și Golden Buzz, relatează protv.ro.

Doina Andronachi a urcat pe scena „Românii au talent” cu o prezență care a atras imediat atenția. Jurații au reacționat cu entuziasm, descriind momentul ca pe o lecție de dragoste pentru muzică și pentru oameni.

Andra a mărturisit că interpretarea Doinei i-a dat „piele de găină”, în timp ce Mihai Bobonete a subliniat energia și umorul său: „Este genul de moment în care ar fi nedrept să judecăm prin Da și Nu. De asta vă dau Golden Buzz să ne vedem în semifinală.”

La rândul ei, Carmen Tănase a declarat: „Sunteți atât de încântătoare! Nu am mai văzut un om atât de luminos, atât de solar, atât de pozitiv, pur și simplu faceți cărare de lumină în fața dvs. Eu vă mulțumesc din suflet că am avut ocazia să vă cunosc!”

Doina Andronachi s-a căsătorit la 22 de ani, pe când era studentă la Filologie, și a rămas alături de soțul ei timp de 48 de ani. Despre relația lor spune că s-au iubit enorm și că soțul său „s-a purtat ca un lord”. După decesul acestuia în 2011, Doina a trecut printr-o perioadă dificilă, pierzând și câteva proprietăți moștenite în București. Ea are o fiică, Alina, rămasă văduvă în urmă cu trei ani.

Copilăria Doinei a fost marcată de greutăți. Mama sa, de origine greacă, a fost bolnavă de poliartrită încă de la vârsta de doi ani, iar Doina a avut grijă de ea până la sfârșit. La 12 ani părinții au divorțat, iar la 14 ani ea combina școala cu responsabilitățile casnice, gătitul și cumpărăturile.

Doina Andronachi continuă să fie activă și creativă. Pictează icoane pe sticlă, desenează, dansează și cântă la pian. A practicat yoga timp de cinci ani și face meditație ghidată. Participă constant la cursuri și se consideră o persoană modernă și deschisă.

Ea spune că nu are regrete majore, doar că și-ar fi dorit ca mama ei să nu fi fost bolnavă. Participarea la „Românii au talent” reprezintă pentru ea împlinirea unui vis din copilărie. „Am venit să cânt, să-mi arăt talentul! M-a făcut mama multitalentată!”, a spus Doina juraților.

Doina este cunoscută pentru optimismul și energia molipsitoare. Prietenii o caută pentru buna dispoziție pe care o transmite, iar ea povestește cu ușurință despre viață și experiențe.

Momentul de pe scena „Românii au talent” a fost pentru ea și pentru public o reafirmare a pasiunii pentru muzică și a bucuriei de a trăi.