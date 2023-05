De ce a dispărut Florin Călinescu din lumina reflectoarelor. Marele actor a avut o viață plină de suferință

Actoria i-a adus lui Florin Călinescu faima și admirația românia, dar puțini își mai aduc aminte că acesta și-a pierdut atât soția, cât și unul dintre cei doi fii ai săi, la diferență de 7 ani unul de celalalt. Femeia iubită de fosta vedetă de la PRO TV era grav bolnavă, iar băiatul acesteia s-a sinucis din cauza depresiei.

Florin Călinescu a povestit că s-a dus la mormântul acestora și că le-a construit un monument din marmură pe care le-a inscripționat numele, dar și cuvintele: „A fost odată că-n povești, a fost ca niciodată..”

După o viață plină de spectacole, actorul a hotărât să dispară din lumina reflectoarelor și să se mute în comuna Băbana, satul Groși: „În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a declarat celebrul actor.

A renunțat la tot și s-a mutat la țară

Fosta vedetă nu a renunțat doar la televiziune, ci și la restaurantul pe care îl avea în Capitală. Comuna în care și-a găsit liniștea Florin Călinescu se află în județul Argeș și este compusă din 7 sate, aflate pe 7 dealuri, printre ele aflandu-se și satul Groși, locul în care a copilărit actorul.

Florin Călinescu are o relație foarte apropiată cu actualul primar al comunei, Bebe Ivan. Foarte aproape de casa actorului se află și pârtia de ski Metropol, dar și o biserică veche de peste 500 de ani ce a fost declarată monument istoric în urmă cu mulți ani, încă de pe vremea fostului primar, Marin Popescu. Se spune că în această comună și-a găsit liniștea și Ion Dolănescu, potrivit rețețeșivedete.