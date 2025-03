Monden Când va avea loc nunta Kirei Hagi. Gică Hagi are mari emoții







Kira Hagi, fiica lui Gică Hagi, urmează să se căsătorească Thomas Ferfelis, bărbatul care a cerut-o într-o vacanță romantică la Salonic. Nunta va avea loc în luna septembrie a anului acesta, la Constanța. La eveniment vor fi prezenți mulți oameni importanți din lumea sportului și a cinematografiei.

Kira Hagi se căsătorește în septembrie

Un apropiat al familiei Hagi a declarat că fostul internațional și soția sa au foarte mari emoții și că așteaptă cu nerăbdare să o vadă pe Kira mireasă.

„Gică Hagi va fi socru mic, el și soția sa au deja emoții, dar parcă s-au mai atenuat având în vedere că s-au obișnuit puțin de la evenimentul de anul trecut al fiului lor. Sunt bucuroși și abia așteaptă să o vadă pe Kira în rochie de mireasă.

Sunt invitați și din afară, prieteni de familie, oameni din lumea sportului, dar și a cinematografiei.”, a spus un apropiat al familiei pentru click.ro.

Cum s-au cunoscut Kira Hagi și Thomas Ferfelis

Kira și Thomas se cunosc încă din perioada liceului, atunci când au fost colegi la International British School of Bucharest. Ginerele lui Gică Hagi a absolvit în anul 2019 University of Southampton din Marea Britanie, iar Kira a studiat la New York Film Academy.

Fiica lui Gică Hagi a decis să se întoarcă în România, unde s-a reîntâlnit cu bărbatul care urmează să-i devină soț. Cei doi au realuat legătura și au decis să formeze un cuplu.

Cine este viitorul ginere al lui Gică Hagi

În prezent, Thomas Ferfelis este manager la Cernica Events, un local de lux, iar familia lui deține holdingul Elgeka Ferfelis. Fiica lui Gică Hagi este actriță și joacă în mai multe spectacole și filme. Gică Hagi s-a întâlnit oficial cu viitorul său ginere în cadrul inaugurării hotelului de la Ovidiu, eveniment desfăşurat în incinta bazei sportive a Academiei Hagi.