Antena 1 încearcă să crească audiențele Survivor. Conducerea postului, refuzată de vedetele care au adus audiențe mari

Audiențele emisiunii Survivor 2026 sunt mai scăzute, iar conducerea Antena 1 încearcă să readucă în atenție unele persoane publice care au avut succes în programele postului. Printre acestea se numără Cătălin Bordea și Dan Alexa, câștigători ai competițiilor America Express 2023, respectiv Asia Express 2025. „Da, m-au chemat, dar am refuzat pentru că nu mă atrage formatul deloc”, a spus Cătălin Bordea, pentru Cancan.ro.

Conducerea Antena 1 încearcă să revigoreze formatul Survivor din acest an și a început să caute nume cunoscute din show-urile care, în trecut, au adus audiențe mari postului.

După Aris Eram, Gabi Tamaș și Olga Barcari, care urmează să intre în locul Nabei Salem, Antena 1 a făcut oferte și altor două vedete din Asia Express și America Express.

Pentru a crește audiențele, producătorii show-ului filmat în Republica Dominicană încearcă să aducă în competiție vedete care au avut rezultate bune în alte emisiuni. De această dată, au fost vizați Cătălin Bordea, câștigătorul America Express 2023, și Dan Alexa, câștigătorul Asia Express 2025, însă ambii au refuzat.

Cătălin Bordea a refuzat imediat propunerea venită de la Antena 1. Fostul câștigător al competiției America Express a spus că a primit o ofertă pentru a participa la Survivor 2026, însă a respins-o. „Nu mă duc la Survivor. Da, m-au chemat, dar am refuzat pentru că nu mă atrage formatul deloc”, a spus acesta.

O situație similară a apărut și în cazul lui Dan Alexa. Conducerea Antena 1 ar fi încercat să profite de faptul că Gabi Tamaș, prietenul și colegul său din Asia Express 2025, se află deja în competiție.

„Gabi e la Survivor. M-a căutat și pe mine să merg la Survivor cu el. Sunt convins că nu găseam înțelegere la Timișoara (n.r. Dan Alexa este antrenor al echipei Politehnica Timişoara). Dar nu m-aș fi dus. Nu e de mine. Probe fizice zilnic. Am fost sportiv de performanță, dar am 46 de ani și fumez trei pachete de țigări pe zi”, a explicat acesta.