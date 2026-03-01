Scandal între Tamaș și Boureanu la Survivor România. Cine a fost sancționat de prezentator

Ediția de sâmbătă a emisiunii Survivor România a adus schimbări importante în competiție, atât pe traseu, cât și în tabără. Miza a fost imunitatea, iar confruntarea dintre cele două echipe s-a încheiat cu o victorie clară. Totodată, tensiunile acumulate în ultimele zile au explodat într-un conflict deschis între doi concurenți cunoscuți.

În ediția difuzată pe 28 februarie, concurenții au intrat pe traseu pentru jocul de imunitate colectivă. Ca de fiecare dată, doar o echipă putea să se salveze de la emoțiile eliminării. După o confruntare solicitantă, echipa roșie a reușit să se impună și să își asigure protecția pentru această rundă.

Faimoșii au reușit să își adjudece victoria, iar punctul decisiv a fost adus de Gabi Tamaș. În urma rezultatului, Războinicii au fost cei care au intrat în pericol, în timp ce echipa roșie a putut să răsufle ușurată după meciul tensionat.

Atmosfera din tabără a devenit însă tot mai apăsătoare. Condițiile dificile din Republica Dominicană și presiunea competiției și-au spus cuvântul, iar un nou conflict a izbucnit în interiorul echipei Faimoșilor. Protagoniștii au fost Gabi Tamaș și Cristian Boureanu, care au ajuns la un schimb de replici în fața colegilor.

Nemulțumirile au pornit de la activitățile din jurul focului, mai exact de la modul în care au fost pregătite lemnele. Discuțiile au degenerat rapid, iar Cristian Boureanu și-a exprimat public frustrarea:

„Dar nu mai spune, nici nu mă mai bag la foc. Am tăiat lemne, am adus nuci de cocos… să tranșeze cine vrea! Mai bine stăteam și eu liniștit, foarte bine, toată ziua și dormeam și sforăiam ca toată lumea. Dar eu mi-am găsit ocupație, ca să nu mai spun că am spălat o grămadă de vase”, a spus și Cristian Boureanu.

Conflictul a evidențiat tensiunile tot mai mari dintre concurenți, într-un moment în care fiecare gest sau cuvânt cântărește greu în dinamica echipei.

Pe lângă confruntările din tabără, ediția a adus și o provocare neașteptată pentru ambele echipe. Mesaje descoperite pe insulă le-au oferit posibilitatea de a trimite câte un reprezentant într-o misiune secretă. Aris și Patrice au fost aleșii care au plecat în această aventură specială.

Cei doi au descoperit o masă bogată în resurse, dar și un idol al imunității. Au ales să împartă în mod egal ceea ce au găsit și să continue jocul într-o manieră echilibrată. Totuși, felul în care au prezentat situația în fața colegilor din trib a diferit, ceea ce a adăugat un nou strat de suspans în competiție.

Ediția s-a încheiat cu emoțiile eliminării de duminică, lăsând loc pentru noi răsturnări de situație în Survivor România.