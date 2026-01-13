Iustin HVNDS, primul faimos eliminat de la Survivor. Ce sumă ar fi primit pentru trei zile de participare

Prima eliminare din echipa faimoșilor de la Survivor România 2026 a stârnit rapid reacții puternice în rândul telespectatorilor. Iustin HVNDS (Hands) a părăsit competiția după duelul cu Larisa Uță, la doar câteva zile de la sosirea în Republica Dominicană, iar momentul plecării sale a devenit viral, atât din cauza verdictului, cât și a interacțiunii tensionate cu Călin Donca.

Eliminarea lui Iustin HVNDS a fost primul moment cu adevărat dur al sezonului. Artistul, care reușise să se implice activ în viața tribului încă din primele zile, a pierdut duelul și a fost nevoit să părăsească show-ul după aproximativ o săptămână petrecută în condiții extreme. Dorul de casă, de muzică și de cei apropiați a cântărit mult, iar aventura sa s-a încheiat mai repede decât se așteptau mulți fani.

Chiar înainte de plecare, camerele au surprins un schimb scurt de replici și un gest care au alimentat numeroase discuții în mediul online, transformând eliminarea într-unul dintre cele mai comentate episoade ale începutului de sezon.

La scurt timp după ce a fost învins de Larisa Uță, Iustin HVNDS a vorbit despre experiența trăită în competiție.

„11 nebuni cu care sunt prieten acum, 11 oameni mișto, fiecare dintre noi, cu bune cu rele, dar cumva am reușit să ne înțelegem. Am reușit să îmi demonstrez mie că pot să trec prin foame, că deși îmi este greu să mă trezesc cu stomacul gol, fără niciun fel de condiție, fără câinii mei, fără Mara mea și fără trupa mea, am reușit să duc în fiecare zi”, spus Iustin HVNDS imediat ce a fost eliminat de la Survivor.

Artistul a recunoscut că adaptarea la condițiile din junglă nu a fost simplă, în special din cauza lipsei contactului cu cei dragi.

„M-am adaptat ușor la foame, frig și condiții mai dificile. Totuși, lipsa contactului cu cei dragi nu a devenit mai ușoară! Deși îmi era frică de îndemânarea pe care o am, probele au fost distractive și mi-au plăcut mult”, a spus el pentru Libertatea.

Iustin a vorbit și despre momentul în care a reușit să ia legătura cu iubita sa: „Prima și singura persoană cu care am vorbit a fost Mara. Nu pot să descriu fericirea pe care a avut-o în ochi atunci când a aflat că o să vin acasă”.

După ce Războinicii au câștigat proba de imunitate, Faimoșii au ajuns la duelul de eliminare. Larisa Uță și Iustin HVNDS s-au confruntat pentru a rămâne în competiție, decizia fiind luată de Marina Dina, câștigătoarea imunității individuale.

Potrivit unor surse Cancan, artistul ar fi fost plătit cu 2.000 de euro pentru fiecare etapă. Având în vedere că a participat la o singură etapă, suma totală cu care s-a întors acasă după doar câteva zile a fost de 2.000 de euro.

Momentul eliminării a fost amplificat de interacțiunea dintre Iustin HVNDS și Călin Donca. Cu puțin timp înainte ca artistul să părăsească tribul, Călin s-a apropiat și i-a spus câteva cuvinte la ureche. Iustin a reacționat cu un zâmbet scurt și replica devenită rapid virală: „Aveți treabă.” Răspunsul lui Călin a venit imediat: „Tu ai treabă!”

Schimbul nu a trecut neobservat de Gabi Tamaș, aflat în apropiere, care a urmărit scena cu atenție. Fanii au interpretat momentul fie ca o glumă între colegi, fie ca un mesaj subtil de încurajare, reflectând tensiunile și dinamica din tabără la începutul competiției.