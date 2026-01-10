Boureanu și Călin Donca, la un pas de bătaie la Survivor. De la ce s-au luat

Noul sezon Survivor a început în forță, dar și cu tensiuni majore în tabăra Faimoșilor. Potrivit imaginilor difuzate de Antena 1, un conflict izbucnit din cauza construcției adăpostului a degenerat rapid într-un scandal de proporții, care a fost la un pas să se transforme într-o altercație fizică.

Totul a pornit de la modul în care trebuia ridicată baraca în care concurenții urmau să doarmă. Cristian Boureanu și Călin Donca nu au reușit să ajungă la un acord, având opinii complet diferite legate de așezarea bambusului, spațiul disponibil și siguranța construcției.

Călin Donca a refuzat să se urce în adăpost, susținând că structura nu este stabilă și că există riscul să se prăbușească. Acesta a ales să facă de pază pe timpul nopții, explicând că vrea să se asigure că echipa nu va avea probleme.

Decizia lui a fost însă contestată de alți membri ai grupului, iar lipsa unei comunicări clare a dus rapid la tensiuni. Mai mulți concurenți au încercat să preia inițiativa, fără a exista o decizie comună, iar conflictul a scăpat de sub control.

În apărarea lui Călin Donca a intervenit Roxana Condurache, care a susținut că acesta a acționat în interesul echipei. La rândul ei, Larisa Uța a încercat să trateze situația cu umor, subliniind haosul din tabără.

Scandalul a escaladat rapid, iar schimbul de replici dintre Cristian Boureanu și Călin Donca a devenit extrem de tensionat. La un moment dat, Donca l-a împins pe Boureanu, iar ceilalți concurenți au intervenit imediat pentru a-i despărți.

„Deci ai nevoie de tot ce este aici, apoi mă lași în pace? (…) Faci o casă pentru 8 persoane ca să îți asiguri voturi?”, a întrebat Boureanu. „Eu am venit aici pentru că îmi place să am rezultate”, a spus Donca. „Să nu le punem înainte să le măsurăm, să vedem unde trebuie să le legăm. Călin, unde îți faci panta aici, că totuși vrem și noi să știm unde dormim, pe unde va curge apa? Tu faci o casă pentru 8 persoane sau ce **** mea faci aici? Mă uit la tine și te doare în *, îți faci pantă ca să curgă apa acolo, frumos, unde ai stabilit că dormi, ca să vedem unde dormim și noi, 4 persoane și noi suntem în concurs. Te doare în p. Râzi ca p, dacă știi exemplul asta. Vrei să mă și bați acum?”, a întrebat Boureanu.

Conflictul nu s-a oprit aici. Călin Donca i-a spus lui Boureanu că îl plesnește dacă dă în demnitatea lui. Cu toate acestea, fostul politician nu l-a luat în serios și a trecut repede peste incident.

„Poate îți dau și o palmă. Ce ai zis, mă? Măi, omule, eu nu te-am înjurat pe tine”, a spus Donca. „Ieri ți-ai bătut joc de noi, toată seara. Unde e vila aia cu etaj?”, a continuat Boureanu. „Eu sunt bărbat, am copii, am nevastă. Dai în demnitatea mea, te-am plesnit. Așa funcționează real în junglă”, i-a răspuns Donca. „Să-ți fie rușine că vrei să faci casă doar pentru 8 persoane și nu te gândești și la ceilalți 4. dar atât ai nevoie ca să treci mai departe. Am fost 25 de ani în politică și știu de unde am plecat”, a spus Boureanu.

După probele din prima ediție, Faimoșii au reușit să câștige recompensa constând în cocos, banane și unelte. Odată cu calmarea atmosferei, Călin Donca și-a cerut scuze față de Cristian Boureanu pentru ieșirea nervoasă avută în tabără.