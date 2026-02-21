Conflict între Aris Eram și Cristian Boureanu la Survivor. Fiul Andreei Esca l-a făcut alcoolic pe fostul politician

Tensiuni puternice au izbucnit în această săptămână la Survivor România, unde conflictul dintre Aris Eram și Cristian Boureanu a escaladat rapid. Disputa dintre cei doi concurenți s-a transformat într-un schimb de acuzații și jigniri, după o serie de reproșuri legate de comportamentul din cadrul echipei.

Potrivit discuțiilor din competiție, neînțelegerile ar fi fost declanșate de ieșirile nervoase ale lui Cristian Boureanu, considerate exagerate de Aris Eram. Situația s-a tensionat în momentul în care fiul Andreei Esca a intervenit în apărarea unor colege, deranjat de tonul folosit de acesta.

”Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete… Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el. Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin. Nu poți să îți ceri scuze după ce vorbe ai avut la adresa Andreei. Mai mult decât atât, ai zis că nu ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis, ci pentru cum ai zis. Este un alcoolic care nu are alcool și, de asta, o ia razna”, a spus Aris Eram.

Declarația a amplificat conflictul, mai ales prin referirea directă la consumul de alcool.

Cristian Boureanu nu a rămas fără reacție și a adus în discuție un episod anterior din competiție, în care Larisa Uță ar fi fost ținta unor jigniri din partea lui Călin Donca. Fostul politician i-a reproșat lui Aris Eram lipsa de reacție în acel moment.

„Două săptămâni de bullying asupra uneia dintre cele mai bune fete din echipă, fără niciun motiv, din prima zi, doar pentru că Călin era frustrat și încercat cu un grup de cinci oameni să eliminați persoanele de aici… Acolo nu ai mai fost atât de bărbat, acolo ai fost băiețel. Ai prins curaj, ai crescut. Te-a maturizat jocul ăsta, e bine”, a mai adăugat Cristian Boureanu.

Schimbul de replici a evidențiat fracturile din echipă și a readus în prim-plan tensiunile acumulate în ultimele săptămâni de competiție.

Afirmațiile lui Aris Eram privind presupusa dependență de alcool au venit în contextul unui incident din trecut, când Cristian Boureanu a rămas fără permis de conducere din cauza consumului de alcool. La acel moment, informația a fost intens mediatizată, iar dezvăluirea privind faptul că a fost prins băut la volan a fost făcută chiar de Andreea Esca.