Ce a reușit Andreea Esca să ascundă timp de două decenii. Acum, a dezvăluit cum a reușit asta

De peste trei decenii, Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute și respectate jurnaliste din România, o prezență emblematică în televiziune și un reper de profesionalism în fața publicului.

Imaginea sa de prezentatoare impecabilă, mereu zâmbitoare și sigură pe sine, este asociată cu standardul de calitate al știrilor TV din România post-decembristă. Însă, într-un material video publicat recent, vedeta a vorbit deschis despre un detaliu fizic pe care a reușit să îl ascundă în toți acești ani de apariții televizate.

Discuția a avut loc într-un video realizat de DJ Luiza Sabău și postat pe Facebook. Invitată să răspundă sincer unei provocări, prezentatoarea a dezvăluit că are o deviație de sept, o problemă estetică discretă, dar vizibilă din anumite unghiuri. Esca a explicat că primul cameraman cu care a lucrat, la începutul anilor ’90, a observat acest detaliu încă de la primele filmări și i-a recomandat cum să gestioneze luminile pentru ca imperfecțiunea să nu fie remarcată de telespectatori.

Momentul în care a înțeles că propriul chip ar putea crea dificultăți în fața camerei a venit în 1992, când își începea cariera în televiziune. Prezentatoarea a rememorat scena cu aceeași naturalețe cu care vorbește despre orice subiect, arătând încă o dată că nu s-a ferit niciodată de vulnerabilitate.

Citatul este exact cel explicat în înregistrarea publicată online: „Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept. Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”.

Pentru o prezentatoare de știri, orice detaliu facial devine relevant. Transmisiunile live sunt nemiloase, iar lumina poate scoate în evidență trăsături pe care ochiul liber nu le sesizează cu ușurință. Poziția camerei poate face ca un asemenea detaliu să devină vizibil sau dimpotrivă, aproape invizibil. Așa cum povestește Esca, indicarea luminii corecte a devenit un gest automat, învățat încă de la începutul carierei.

Chiar dacă vorbim despre o imperfecțiune minimă, contextul profesional explică importanța ei. La începutul anilor ’90, televiziunea din România trecea printr-un proces rapid de profesionalizare, iar standardele vizuale se schimbau de la un sezon la altul. Aparatura era diferită, tehnicile de filmare se adaptau, luminile puteau transforma complet expresia unei persoane. O deviație de sept poate părea irelevantă în viața de zi cu zi, însă în televiziune, unde chipul prezentatorului este expus în prim plan, orice unghi devine important.

Experiența a făcut-o să își controleze reflexele profesionale: poziția capului, contactul vizual cu camera, direcția luminii. Relația prezentatorului cu operatorii și regizorii de platou este esențială, iar Esca a explicat de mai multe ori că televiziunea este o muncă de echipă, invizibilă pentru public, dar vitală pentru produsul final.

Dincolo de discuția despre imagine, Esca a vorbit și despre felul în care reușește să se mențină într-o formă fizică foarte bună, fără diete stricte și fără obsesia detoxifierii. Subiectul nu este unul nou pentru publicul care o urmărește, însă prezentatoarea a ținut să explice încă o dată că nu crede în metode complicate sau restrictive.

Într-un interviu acordat publicației Click!, vedeta a spus: „Mai beam înainte sucuri de la detox, dar pur și simplu pentru că îmi plac, dar nu că am avut vreun program de detoxifiere. Nu mă pricep, nu știu cât de adevărate sunt chestiile astea cu detoxifieri, trebuie întrebată doamna Bilic, dar eu cred că corpul uman e foarte deștept și știe el singur, așa, să se detoxifice. Însă cred că e bine a mânca mai puțin”.

Mesajul se potrivește cu discursul ei public din ultimii ani: echilibru, nu obsesie. Prezentatoarea a spus de mai multe ori că nu își propune să fie într-o competiție cu propria imagine, ci doar să rămână sănătoasă și activă. Deși apare impecabil pe ecran și este adesea lăudată pentru felul în care arată, vedeta a insistat că nu ține diete drastice și nici nu se supune unor cure minune. Ea spune că mănâncă normal, evitând excesele, și preferă mișcarea constantă, nu regimurile temporare.